25-latek zaufał nieznajomej w internecie. Totalna porażka. Nie zapomni tego do końca życia

To historia ku przestrodze. Za pośrednictwem mediów społecznościowych do 25-letniego mężczyzny odezwała się nieznajoma kobieta. Najpierw zaczęli pisać, a potem przeszli na transmisję wideo. - Kobieta wyszła z inicjatywą i pokazała swoje nagie ciało. Mieszkaniec powiatu łomżyńskiego również pokazał jak wygląda. Po kilku minutach otrzymał od niej wiadomość, w której szantażowała upublicznieniem jego nagrania, na którym jest nagi - informuje oficer prasowy KMP w Łomży. Kobieta żądała 13 tysięcy złotych pod groźbą rozesłania filmu do wszystkich jego znajomych. 25-latek nie posiadał takiej gotówki, więc przelał kobicie wszystko, co miał - blisko 4 tysiące złotych.

Oszustka w dalszym ciągu wysyłała żądania zapłaty. Mężczyzna urwał z nią kontakt, a o całej sytuacji postanowił poinformować policjantów. Za popełnienie przestępstwa zmuszenia groźbą do wpłaty pieniędzy za zaniechanie upublicznienia nagich zdjęć, grozić może kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci ostrzegają i przypominają, aby nie ufać nieznajomym poznanym w internecie.

