Nowoczesna pływalnia w Białymstoku. Największa inwestycja w 50-letniej historii obiektu

Jacek Chlewicki
2026-01-23 13:31

Zakończyła się kompleksowa modernizacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Białymstoku. To największa inwestycja w ponad 50-letniej historii obiektu. Koszt prac wyniósł blisko 6 mln zł, z czego ponad 2,3 mln zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa.

Nowoczesna pływalnia w Białymstoku. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy po remoncie

i

Autor: Dawid Gromadzki/UM Białystok/ Materiały prasowe
  • największa modernizacja w ponad 50-letniej historii Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Białymstoku
  • koszt inwestycji: blisko 6 mln zł
  • kompleksowa termomodernizacja budynku i nowa elewacja
  • montaż instalacji fotowoltaicznej ograniczającej koszty energii
  • wyremontowane korytarze, hol i przestrzenie ogólnodostępne
  • nowoczesna siłownia dla młodzieży i dorosłych

Zakres robót objął m.in. termomodernizację budynku z nową elewacją, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wprowadzenie energooszczędnych rozwiązań technicznych. Zmodernizowano także systemy wentylacji, poprawiono akustykę hali basenowej oraz podniesiono standard bezpieczeństwa, m.in. poprzez instalację nowoczesnych systemów przeciwpożarowych i rozbudowę zaplecza ratowniczego z sześcioma defibrylatorami AED.

Na pływalni zamontowano również lampy UV-C do sterylizacji wody basenowej, co wpłynęło na poprawę jej jakości i bezpieczeństwa sanitarnego. Odnowiono korytarze, hol wejściowy i przestrzenie ogólnodostępne, a obiekt wyposażono w nowoczesną siłownię.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy jest ważnym miejscem na sportowej mapie Białegostoku. Pływalnia jest czynna siedem dni w tygodniu w godzinach 7.00–22.00 i rocznie korzysta z niej około 300 tys. osób. Tygodniowo w zorganizowanych zajęciach uczestniczy około 4,3 tys. dzieci, a łącznie z wejściami indywidualnymi z obiektu korzysta około 6 tys. osób.

Na pływalni trenuje również sekcja pływacka MKS „Juvenia” Białystok, działająca od ponad 50 lat. Prace modernizacyjne realizowano w 2025 roku, a ich wykonawcą było konsorcjum białostockich firm.

