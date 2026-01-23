Policja prosi o pomoc. Zaginął 30-letni Patryk z Białegostoku

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-01-23 11:34

Policja w Białymstoku prowadzi poszukiwania 30-letniego Patryka Świętochowskiego. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców o pomoc w ustaleniu miejsca jego pobytu i rozpowszechnienie wizerunku zaginionego.

Policja prosi o pomoc. Zaginął 30-letni Patryk z Białegostoku

i

Autor: KMP Białystok/ Materiały prasowe

Zawiadomienie o zaginięciu mężczyzny policjanci z Komisariatu Policji III w Białymstoku przyjęli 18 stycznia 2026 roku. Jak wynika z ustaleń, Patryk Świętochowski ostatni raz kontaktował się z rodziną 14 września 2022 roku. Od tego czasu nie nawiązał żadnego kontaktu z bliskimi.

Rysopis zaginionego

  • wiek: 30 lat
  • wzrost: około 173 cm
  • budowa ciała: krępa

Policja nie przekazuje dodatkowych informacji dotyczących okoliczności zaginięcia ani miejsca, w którym mężczyzna był widziany po raz ostatni. Każda informacja może jednak okazać się istotna dla prowadzonych działań.

Czytaj też: Policjanci uratowali matkę i syna przed wychłodzeniem. Na zewnątrz było -15 stopni

Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogą posiadać wiedzę na temat miejsca pobytu Patryka Świętochowskiego, o niezwłoczny kontakt. Informacje można przekazywać dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub kontaktując się z najbliższą jednostką Policji. Sprawę prowadzi Komenda Miejska Policji w Białymstoku.

Białystok. Młodzi ludzie wspinają się na ozdoby świąteczne
Sonda
Czy ktoś z twojej rodziny czy znajomych kiedyś zaginął?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA BIAŁYSTOK