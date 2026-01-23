Policja prosi o pomoc. Zaginął 30-letni Patryk z Białegostoku

Zawiadomienie o zaginięciu mężczyzny policjanci z Komisariatu Policji III w Białymstoku przyjęli 18 stycznia 2026 roku. Jak wynika z ustaleń, Patryk Świętochowski ostatni raz kontaktował się z rodziną 14 września 2022 roku. Od tego czasu nie nawiązał żadnego kontaktu z bliskimi.

Rysopis zaginionego

wiek: 30 lat

wzrost: około 173 cm

budowa ciała: krępa

Policja nie przekazuje dodatkowych informacji dotyczących okoliczności zaginięcia ani miejsca, w którym mężczyzna był widziany po raz ostatni. Każda informacja może jednak okazać się istotna dla prowadzonych działań.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogą posiadać wiedzę na temat miejsca pobytu Patryka Świętochowskiego, o niezwłoczny kontakt. Informacje można przekazywać dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub kontaktując się z najbliższą jednostką Policji. Sprawę prowadzi Komenda Miejska Policji w Białymstoku.

