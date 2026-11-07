Jest problem! Niebezpieczna sytuacja u bohaterów serialu Rolnicy. Podlasie

Gienek i Andrzej z Plutycz zbierają ostatnie siano z łąki

Przed wyjazdem w pole Gienek, Ela oraz Sławek muszą uporać się z rozsypanymi ziemniakami. Wkrótce z pomocą przyjdą im Andrzej i Jarek, którzy dostarczą na miejsce grabie oraz widły. Po uporządkowaniu podwórka część ekipy wyruszy ciągnikiem na łąkę po ostatni pokos siana, który następnie trzeba będzie załadować na wóz.

W międzyczasie Gienek postanowi pochwalić się swoimi plonami, dlatego zabierze Elę i Sławka na pobliskie pole kukurydzy. Po obejrzeniu dorodnej uprawy cała trójka z powrotem dołączy do reszty pracujących. Kiedy całe siano znajdzie się już na wozie, rolnicy sfinalizują zbiór i udadzą się w drogę powrotną do domu.

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Monika, Tomek i Wiesiek z Pokaniewa szykują stół do serowarni

Gospodarze z Pokaniewa, czyli Monika, Tomek i Wiesiek, zajmą się renowacją stołu, który ma trafić do ich serowarni. Choć sprzęt udało się nabyć w okazyjnej cenie, przed wstawieniem do pomieszczenia mebel wymaga odmalowania oraz montażu zupełnie nowych blatów. Nowe elementy przed przykręceniem trzeba będzie jeszcze dokładnie wyczyścić i oszlifować.

Podczas wspólnego majsterkowania wywiąże się dyskusja dotycząca problemów zdrowotnych. Narzekania Wieśka na uciążliwy ból kręgosłupa sprawią, że domownicy zaczną rozmawiać o konieczności wizyty u lekarza, co dotyczy również samego Tomka. Oprócz remontu mebla rolnicy muszą jeszcze znaleźć czas na przygotowania do zbliżającego się siewu.

Agnieszka i Jarek z Bronowa usuwają powalone drzewo

W gospodarstwie należącym do rodziny Rogalskich dojdzie do groźnej sytuacji, ponieważ nad strugą obok pastwiska złamie się drzewo. Aby uporać się z tym problemem, Agnieszka i Jarek poproszą o wsparcie doświadczonego pilarza Tomasza. Mężczyźni najpierw naszykują niezbędne narzędzia, a potem wspólnymi siłami potną pień i wyciągną go na brzeg za pomocą ciągnika.

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Kiedy męska część ekipy będzie zmagać się z ciężkim pniem, Agnieszka wraz z dziećmi zajmie się rozpaleniem ogniska oraz przyrządzeniem ciepłego jedzenia. Po pomyślnym zakończeniu wszystkich prac cała rodzina zasieje wspólnie przy ogniu, aby zasłużenie odpocząć.

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