Nowi funkcjonariusze na Podlasiu. Zanim założyli mundur, sprawdzono ich na wariografie

Ślubowanie nowych funkcjonariuszy w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej

Oficjalna ceremonia miała miejsce w Sali Tradycji Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. To właśnie tam dziesięciu świeżo upieczonych mundurowych wypowiedziało słowa roty przed gen. bryg. SG Sławomirem Klekotką, a wydarzeniu przyglądali się zaproszeni goście, kadra kierownicza oraz poczet sztandarowy.

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Szef oddziału złożył nowym podwładnym gratulacje z okazji pozytywnego zakończenia naboru, życząc im jednocześnie powodzenia w dalszej pracy. Zaznaczył przy tym, że założenie munduru oznacza wzięcie na siebie odpowiedzialności za ochronę polskiej granicy i dobre imię całej formacji.

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Szkolenie i wymagająca rekrutacja do Straży Granicznej

Świeżo przyjęci strażnicy nie trafią jednak natychmiast do pracy w konkretnych placówkach. W pierwszej kolejności czeka ich specjalistyczny kurs zwieńczony egzaminami, a dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników zasilą poszczególne jednostki podlaskiego oddziału.

Proces poprzedzający wstąpienie do formacji był niezwykle wymagający. Przyszli funkcjonariusze musieli zaliczyć sprawdzian z wiedzy ogólnej, wykazać się wysoką formą fizyczną, a także uzyskać pozytywne wyniki podczas testów psychologicznych i badania wariografem.