Dziś Białystok gra na całego. Rynek Kościuszki zamieni się w wielką scenę

To będzie jeden z tych wieczorów, kiedy centrum miasta żyje muzyką od pierwszych dźwięków aż do późnego wieczoru. Dziś, 28 sierpnia 2026 roku, na Rynku Kościuszki w Białymstoku odbędzie się koncert „Białystok Pełen Muzyki”. Start wydarzenia zaplanowano na godz. 17:00.

W programie znalazły się trzy mocne nazwiska, ale dla fanów tanecznych brzmień najgorętszą wiadomością jest jedno - na scenie pojawi się Skolim, czyli artysta, który w ostatnich latach rozkręcił niejedną imprezę i stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych nazwisk nowoczesnego disco polo i latino party. Obok niego wystąpią także Kołdra oraz Małgorzata Ostrowska.

Skolim otworzy wieczór. Tego występu fani disco polo nie mogą przegapić

O godz. 17:00 scenę przejmie Skolim, a to oznacza jedno - od samego początku ma być energetycznie, tanecznie i bez chwili na nudę. Wokalista od dawna udowadnia, że świetnie czuje klimat nowoczesnej muzyki rozrywkowej. Jego koncerty przyciągają fanów, którzy chcą po prostu dobrze się bawić, śpiewać refreny i poczuć ten charakterystyczny, imprezowy puls.

Jeśli ktoś lubi koncerty, na których publiczność od razu wchodzi w rytm, to właśnie ten punkt programu zapowiada się wyjątkowo mocno. Skolim ma sceniczny luz, chwytliwe numery i dokładnie taki vibe, który idealnie pasuje do letniego grania w samym sercu miasta. Dla wielu osób to właśnie jego występ będzie największym magnesem całego wydarzenia.

Nie tylko jeden koncert. Na scenie także Kołdra i Małgorzata Ostrowska

Po otwarciu wieczoru przez Skolima przyjdzie czas na kolejne muzyczne odsłony. O godz. 18:30 wystąpi Kołdra, a o godz. 20:00 na scenie pojawi się Małgorzata Ostrowska. Dzięki temu publiczność dostanie kilka różnych muzycznych światów w ramach jednego wydarzenia.

Taki układ koncertu sprawia, że warto pojawić się wcześniej i zostać do końca. To dobra propozycja nie tylko dla zagorzałych fanów disco polo, ale też dla tych, którzy po prostu lubią miejskie imprezy z dużą sceną, znanymi wykonawcami i atmosferą wspólnego świętowania. W samym centrum Białegostoku szykuje się wieczór, który może przyciągnąć bardzo różną publiczność - od fanów tanecznych hitów po osoby, które po prostu chcą spędzić piątek przy muzyce na żywo.

Harmonogram koncertów. O której przyjść, żeby niczego nie przegapić?

Organizacja wieczoru jest prosta i czytelna, więc łatwo zaplanować sobie udział:

17:00 - Skolim

18:30 - Kołdra

20:00 - Małgorzata Ostrowska

Jeśli celem jest złapanie najlepszego klimatu i dobre miejsce pod sceną, warto zjawić się odpowiednio wcześniej. Rynek Kościuszki przy takich wydarzeniach potrafi szybko się zapełnić, zwłaszcza gdy na scenie pojawia się wykonawca tak mocno kojarzony z imprezową energią.

W samym centrum Białegostoku i bez biletu

Koncert „Białystok Pełen Muzyki” odbędzie się na Rynku Kościuszki w Białymstoku, czyli w miejscu, które idealnie nadaje się na duże miejskie granie. To przestrzeń, gdzie muzyka naturalnie spotyka się z letnim spacerem, spotkaniami ze znajomymi i atmosferą wydarzenia, na które wpada się na chwilę, a zostaje na cały wieczór.

Co ważne, wstęp na wydarzenie jest wolny. To kolejny powód, by po prostu pojawić się na miejscu i dać się porwać koncertowej atmosferze. Impreza odbywa się także pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

Wieczór zapowiada się bardzo dobrze także pod względem pogody

Prognoza na piątkowy wieczór wygląda naprawdę zachęcająco - około godziny koncertu w Białymstoku ma być mniej więcej 18°C, umiarkowane zachmurzenie i brak opadów. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy planują dłużej zostać pod sceną, choć przy końcówce wydarzenia warto mieć na uwadze, że po zmroku może zrobić się odczuwalnie chłodniej.

Jeśli jedziecie autem, warto wcześniej zaplanować dojazd

Osoby wybierające się na koncert samochodem mogą wcześniej sprawdzić miejsca postojowe w okolicy centrum. W pobliżu wskazywane są m.in. Public parking, 15-446 Białystok, Parking, Piaski, 15-369 Białystok oraz Parking przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2/1, 15-097 Białystok.

Przy wydarzeniach organizowanych na Rynku Kościuszki najlepiej zaplanować przyjazd z wyprzedzeniem, bo im bliżej rozpoczęcia koncertów, tym większy ruch w ścisłym centrum.