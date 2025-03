Wzruszający widok na grobie Kononowicza. To zdjęcie mówi wszystko

Czerwona róża i zdjęcie - to można znaleźć na grobie Krzysztofa Kononowicza niemal dwa tygodnie po jego pogrzebie. Na fotografii znajdują się bohaterowie Uniwersum Szkolnej 17: Wojciech "Major" Suchodolski, Rodo oraz Krzysztof Kononowicz. Cała trójka już nie żyje. Na dole fotografii znajduje się wzruszające zdanie... "Gdzie są ci chłopcy i co się z nimi stało...".

Pogrzeb Krzysztofa Kononowicza

Krzysztof Kononowicz został pochowany 12 marca na cmentarzu parafialnym św. Andrzeja Boboli w Białymstoku. Była to skromna uroczystość, którą poprowadził ksiądz. Kononowicza żegnali fani z całej Polski. Głównie byli to ludzie młodzi, choć nie brakowało osób starszych. "Lubił pogadać. Miał swoje problemy, które z czasem się pogłębiały. Wiem, że zdobył dużą popularność, w internecie i że wiele osób się z niego wyśmiewało. Ja lubiłam go, bo to był dobry człowiek, który muchy by nie skrzywdził" - powiedziała naszemu reporterowi pani Barbara z Białegostoku.

Urna z prochami została złożona do grobu, w którym leży starszy brat Krzysztofa. Jeden z napisów na szarfie pogrzebowej wyróżniał się na tle innych: "Panie Krzysztofie, teraz bez pana nie będzie niczego".

i Autor: Jacek Chlewicki / Super Express

Krzysztof Kononowicz dzieciństwo spędził w Wilkowie koło Kętrzyna. Prawdopodobnie w 1975 roku 12-letni Krzysztof Kononowicz zamieszkał wraz z rodziną przy ul. Szkolnej 17 w Białymstoku. W stolicy Podlasia Kononowicz ukończył szkołę podstawową i zawodową. Z zawodu był kierowcą mechanikiem. Krzysztof Kononowicz pod koniec grudnia 2024 roku trafił do szpitala, a potem do hospicjum. Zmarł 6 marca nad ranem. Miał 62 lata.

Fenomen i legenda Krzysztofa Kononowicza

Krzysztof Kononowicz swoją karierę rozpoczął w 2006 roku, kiedy zdecydował się wziąć udział w wyborach na prezydenta Białegostoku. Startował jako bezrobotny 43-latek. Na kultowym już nagraniu reklamującym swój program wyborczy, Krzysztof Kononowicz zapowiadał m.in. "likwidację alkoholu, papierosów i narkotyków dla młodzieży", o otwieraniu zakładów pracy "dla młodzieży i dla ludzi", żeby "nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego". Był zapraszany do programów telewizyjnych, wystąpił w filmie, nagrano o nim piosenkę. Powstawały memy i przeróbki. Po tym okresie został youtuberem, a jego dom przy ul. Szkolnej stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Polsce.