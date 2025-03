Jaki naprawdę był Krzysztof Kononowicz? Pani Barbara mówi o jednej rzeczy

Pogrzeb Krzysztofa Kononowicza

Jaki naprawdę był Krzysztof Kononowicz? "Spotykaliśmy się na spacerach. Lubił pogadać"

W środę na cmentarzu parafialnym św. Andrzeja Boboli w Białymstoku pochowano Krzysztofa Kononowicza. Była to skromna uroczystość, która przebiegała bez zakłóceń. Krzysztofa Kononowicza żegnali fani z całej Polski." Ja lubiłam go, bo to był dobry człowiek, który muchy by nie skrzywdził "- powiedziała nam pani Barbara z Białegostoku.