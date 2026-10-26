Oglądał mieszkanie na wynajem. Miesiąc później właściciel zastał go w środku

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-10-26 15:22

20-latek z Łomży miał wejść do mieszkania po tym, jak podczas jego oglądania zniknęły zapasowe klucze. Gdy 62-letni właściciel przyjechał sprawdzić lokal, doszło do kłótni. Na miejscu interweniowali policjanci, których młody mężczyzna miał zaatakować.

Srebrny radiowóz policji z włączonymi sygnałami świetlnymi. O ataku na policjantów w Łomży przeczytasz na SE Białystok.
Autor: Roix/ Shutterstock

Do łomżyńskich policjantów zadzwonił zdenerwowany właściciel mieszkania. Jak przekazał, zastał w lokalu obcego mężczyznę. Około miesiąca wcześniej ten sam 20-latek oglądał nieruchomość z myślą o wynajęciu. Właściciel podejrzewał, że wtedy mogły zniknąć zapasowe klucze wiszące przy drzwiach.

Na miejscu policjanci zastali 62-latka z krwawiącą raną na czole. Mężczyzna powiedział, że kiedy poprosił nielegalnego lokatora o opuszczenie mieszkania, ten uderzył go głową. W obawie o swoje bezpieczeństwo właściciel wyszedł z bloku i wezwał pomoc.

Funkcjonariusze sprawdzili mieszkanie. Drzwi wejściowe i balkonowe były otwarte, ale nikogo nie zastali. Zabezpieczyli jedynie kartkę z danymi osobowymi. Gdy wychodzili z budynku, spotkali znanego im z wcześniejszych interwencji młodego mężczyznę. 62-latek wskazał go jako nielegalnego lokatora.

Podczas próby zatrzymania 20-latek miał wyzywać policjantów i odmówić podania danych. Następnie rzucił się na jednego z funkcjonariuszy, szarpał go, popychał i dusił. Drugiego policjanta uderzył pięścią w głowę. Został obezwładniony i trafił do policyjnej celi.

Badanie wykazało, że 20-latek był trzeźwy. Odpowie za kradzież z włamaniem, uszkodzenie ciała właściciela mieszkania, a także znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

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POLICJA ŁOMŻA
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