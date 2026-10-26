Jarosław K. podawał się za pracownika firmy montującej panele. Kobiety przeżyły koszmar

Według ustaleń śledczych Jarosław K. podawał się za pracownika firmy zajmującej się montażem paneli fotowoltaicznych. Po wejściu do domów pokrzywdzonych miał stosować wobec nich przemoc, między innymi przytrzymywać je, a następnie dotykać ich miejsc intymnych.

Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim VIII Zamiejscowego Wydziału Karnego 23 października 2026 roku. Mężczyźnie zarzucono czyn z art. 197 § 2 w związku z art. 197 § 1 Kodeksu karnego. Grozi za niego do ośmiu lat więzienia.

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