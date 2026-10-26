Jarosław K. podawał się za pracownika firmy montującej panele. Kobiety przeżyły koszmar

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-10-26 13:31

Prokuratura Rejonowa w Siemiatyczach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi K. Mężczyzna jest oskarżony o doprowadzenie dwóch mieszkanek gminy Drohiczyn do innej czynności seksualnej.

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Autor: Foto_112/ Reporter

Według ustaleń śledczych Jarosław K. podawał się za pracownika firmy zajmującej się montażem paneli fotowoltaicznych. Po wejściu do domów pokrzywdzonych miał stosować wobec nich przemoc, między innymi przytrzymywać je, a następnie dotykać ich miejsc intymnych.

Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim VIII Zamiejscowego Wydziału Karnego 23 października 2026 roku. Mężczyźnie zarzucono czyn z art. 197 § 2 w związku z art. 197 § 1 Kodeksu karnego. Grozi za niego do ośmiu lat więzienia.

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