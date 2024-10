Ogromna radość! W zagrodzie pokazowej żubrów w Kopnej Górze narodziło się pierwsze żubrzątko. "Początki nie były łatwe"

Patrycja była w 8 miesiącu ciąży. Jej mama rozpacza po tragicznym wypadku. "Przecież nie musiała wsiadać z Krzyśkiem do auta"

Narodziny pierwszego żubrzątka w zagrodze pokazowej w Kopnej Górze

Poród nastąpił 25 września. Cielak jest w dobrej kondycji. Jest silny i ruchliwy. Trzyma się blisko swojej mamy. Niestety Połatka zbyt wcześnie przyprowadziła małego do stada, co mogło być źle odebrane przez pozostałe żubry. - Przejawiana nieporadność mogła, w instynktownym odbiorze innych żubrów, zapowiadać problemy dla stada: chorobę lub ryzyko ściągnięcia uwagi drapieżników - to mogło być przyczyną ich nieprzyjaznego zachowania. Z tego powodu cielak wraz z matką został czasowo odseparowany, a zagroda na okres dwóch dni niespodziewanie zamknięta dla zwiedzających - czytamy na stronie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Separacja od stada może trwać nawet kilka tygodni. Pokazowa zagroda żubrów w Kopnej Górze została już ponownie otwarta dla zwiedzających. "Jednak apelujemy, aby podczas zwiedzania nie podchodzić zbyt blisko barierek, nie wspinać się i nie hałasować, wszystko po to aby zapewnić spokój świeżo upieczonej mamie i jej maluchowi. Przypominamy też o kategorycznym zakazie dokarmiania!" - apelują leśnicy.

Pokazowa zagroda żubrów w Kopnej Górze. To jedyne takie miejsce w Polsce

Pokazowa zagroda żubrów w Kopnej Górze została oficjalnie otwarta w styczniu 2024 roku. Zagroda powstała na 20-hektarowej działce, do dyspozycji zwierząt jest część otwarta i leśna, ustawionych jest kilka paśników. Ścieżki dla zwiedzających zostały tak zaplanowane, żeby móc oglądać żubry, ale też im nie przeszkadzać. - Zagroda jest wyjątkowa, bo w skali kraju czegoś takiego państwo nie zobaczą. Mamy tutaj szlaki do zwiedzania, można będzie wejść między żubry dosłownie i oglądać je z różnych stron - zachęcał nadleśniczy Nadleśnictwa Supraśl Jarosław Karpiuk. Zwierzęta będzie można oglądać też z dwóch wież widokowych, które stanęły przy zagrodzie. Jedna z nich jest wyposażona dodatkowo w windę.

