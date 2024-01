To jedyna taka atrakcja w Polsce! Zagroda żubrów w Kopnej Górze już gotowa!

Pokazowa zagroda żubrów w Kopnej Górze koło Supraśla od 20 stycznia 2024 będzie otwarta dla zwiedzających. Póki co są tam tylko 4 żubry, ale docelowo ma być ich 20. Zwierzęta do zagrody przyjechały z różnych hodowli w Polsce. Jest Połatka, Pozborek, Poroberta i najstarszy byk... Pomruk. Zagroda powstała na 20-hektarowej działce, do dyspozycji zwierząt jest część otwarta i leśna, ustawionych jest kilka paśników. Ścieżki dla zwiedzających zostały tak zaplanowane, żeby móc oglądać żubry, ale też im nie przeszkadzać. - Zagroda jest wyjątkowa, bo w skali kraju czegoś takiego państwo nie zobaczą. Mamy tutaj szlaki do zwiedzania, można będzie wejść między żubry dosłownie i oglądać je z różnych stron - zachęca nadleśniczy Nadleśnictwa Supraśl Jarosław Karpiuk.

Zwierzęta będzie można oglądać też z dwóch wież widokowych, które stanęły przy zagrodzie. Jedna z nich jest wyposażona dodatkowo w windę. Zagroda to inicjatywa RDLP w Białymstoku, powstała na terenie Nadleśnictwa Supraśl. Znajduje się w Kopnej Górze, gdzie działa także arboretum.