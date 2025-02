Ogromny wzrost świadczenia ZUS. Nie trzeba składać wniosku! W marcu kolejny prezent dla emerytów

Rolnicy. Podlasie. Ewelina i Wojtek to nowi bohaterowie serialu. Mają potężne gospodarstwo. "Największa firma w okolicy"

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lubi przekazywać dobre wiadomości. Taką na pewno jest informacja mówiąca o podwyżce świadczenia honorowego. Otóż wysokość wszystkich świadczeń honorowych od stycznia tego roku wynosi 6 246,13 zł brutto miesięcznie. Zgodnie z ustawą świadczenia te podlegają corocznej waloryzacji w marcu. Zatem już od 1 marca kwota ta zostanie podniesiona do wysokości 6 589,67 zł brutto.

Dla kogo jest świadczenie honorowe? Grono jest dość wąskie, bo chodzi o emerytów i rencistów, którzy ukończyli 100 lat. ZUS wypłaca ponad 3,5 tys. takich świadczeń, z czego w województwie podlaskim korzysta 91 osób.

- W regionie najstarsza beneficjentka honorowej premii z ZUS-u ma 114 lat i mieszka w powiecie sejneńskim. Do końca grudnia wysokość jej świadczenia wynosiła 2 716,71 zł, jednak od stycznia kwota ta została podwyższona o 3 529,42 zł. Najstarszy mężczyzna, który obchodził 103. urodziny, mieszka w Hajnówce. W ubiegłym roku jego świadczenie wynosiło 4 512,41 zł, a od stycznia zostało zwiększone o 1733,72 zł. W obu przypadkach najstarsi seniorzy, podobnie jak i pozostali stulatkowie, od marca otrzymają świadczenia zwiększone o 343,54 zł, co łącznie da kwotę 6 589,67 zł brutto - informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

Co ważne, świadczenie honorowe jest przyznawane niejako z urzędu. Nie trzeba składać żadnego wniosku. Świadczenie honorowe przysługuje osobom, które posiadają obywatelstwo polskie, ukończyły 100 lat oraz mają prawo np. do emerytury lub renty. W przypadku seniorów, którzy nie mają prawa do emerytury lub renty, należy wypełnić stosowny wniosek.

