Ojciec zaatakował córkę nożem. Prokuratura ujawnia nowe szczegóły

Do zdarzenia doszło 29 grudnia 2025 roku w jednym z mieszkań w Augustowie

O usiłowanie zabójstwa podejrzany jest 41-letni ojciec 6-letniej dziewczynki

Mężczyzna podczas wizyty u byłej partnerki zaatakował dziecko nożem kuchennym

Dziewczynka została ugodzona w plecy i trafiła do szpitala

Matce z rannym dzieckiem udało się uciec z mieszkania

Policjanci siłą weszli do lokalu i zatrzymali sprawcę

Podejrzany usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, grozi mu dożywocie

Z ustaleń śledczych wynika, że policjanci otrzymali zgłoszenie o ataku ojca na małoletnią córkę i natychmiast udali się pod wskazany adres. Na miejscu okazało się, że 41-latek przyszedł w odwiedziny do swojej byłej partnerki oraz ich wspólnej córki. Wizyta nie wzbudziła początkowo niepokoju. W pewnym momencie mężczyzna chwycił nóż kuchenny i zadał cios w plecy 6-letniej dziewczynki. Matce, razem z rannym dzieckiem, udało się uciec z mieszkania. Sprawca zamknął się w jednym z pomieszczeń. Wezwani na miejsce policjanci siłą otworzyli drzwi i zatrzymali mężczyznę, który następnie został doprowadzony do prokuratury.

Prokurator przedstawił 41-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa, za który kodeks karny przewiduje karę nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie. Ze względu na stan zdrowia psychicznego mężczyzny, środek zapobiegawczy wykonywany jest w warunkach oddziału psychiatrycznego w ramach aresztu śledczego.

Jak przekazano, dziewczynka została hospitalizowana, jednak po zakończeniu leczenia wróciła już do domu i przebywa pod opieką matki. Ustalono również, że podejrzany w chwili zdarzenia był trzeźwy. Od mężczyzny pobrano krew do badań pod kątem obecności innych substancji psychoaktywnych.

Z dotychczas zebranych informacji wynika, że w tej rodzinie wcześniej nie odnotowano zgłoszeń dotyczących przemocy domowej. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Augustowie. Informacje w sprawie przekazał prokurator Wojciech Piktel, zastępca Prokuratora Okręgowego w Suwałkach i rzecznik prasowy tej jednostki.