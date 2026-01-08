Ojciec wbił 6-letniej córce nóż w plecy. Horror w Augustowie

Zatrzymany 41-letni mężczyzna podejrzany o usiłowanie zabójstwa 6-letniej córki

Do ataku doszło w mieszkaniu byłej partnerki mężczyzny w Augustowie

Sprawca użył noża kuchennego i ranił dziecko w plecy

Matka próbowała interweniować i uciekła z dziećmi z mieszkania

Policjanci weszli do lokalu siłą i zatrzymali mężczyznę

Ranna dziewczynka trafiła do szpitala, obecnie przebywa w domu pod opieką matki

41-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa w Prokuraturze Rejonowej w Augustowie

Policjanci zatrzymali 41-letniego mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa swojej 6-letniej córki. Do dramatycznych wydarzeń doszło w jednym z mieszkań na terenie Augustowa. Do dyżurnego augustowskiej komendy wpłynęło zgłoszenie o ataku ojca na dziecko z użyciem noża. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji. Funkcjonariusze ustalili, że 41-latek przyszedł do mieszkania swojej byłej partnerki, gdzie przebywały jego dzieci. Wizyta nie wzbudziła niepokoju kobiety, ponieważ mężczyzna regularnie odwiedzał rodzinę.

W pewnym momencie, będąc w mieszkaniu, 41-latek chwycił nóż kuchenny i zaatakował 6-letnią córkę. Matka dziecka próbowała interweniować i powstrzymać napastnika, jednak mężczyzna zdołał wbić dziewczynce nóż w plecy. Po ataku kobieta wraz z dziećmi uciekła z mieszkania.

Sprawca zamknął się w jednym z pomieszczeń i nie reagował na wezwania policjantów. Funkcjonariusze zdecydowali się na siłowe wejście do lokalu. Mężczyzna został zatrzymany, a ranna dziewczynka trafiła do szpitala.

W Prokuraturze Rejonowej w Augustowie 41-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa dziecka. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy. Ze względu na stan mężczyzny został on osadzony w zakładzie psychiatrycznym. Jak przekazano, dziewczynka po udzieleniu pomocy medycznej wróciła już do domu i przebywa pod opieką matki.