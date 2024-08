to wypada wiedzieć

We wtorek na portalu społecznościowym Facebook pojawił się post o zaskakującej treści. "Białostocka Komunikacja Miejska z dumą świętuje swoje 33-lecie i z tej okazji oferujemy Wam wyjątkową możliwość zdobycia limitowanej Białostocka Karta Miejska z darmowymi przejazdami po mieście przez 6 miesięcy za jedyne 10 zł!" - czytamy w poście opublikowanym przez oszusta. Oszust zachęca informacją, że jego oferta jest skierowana do 500 osób i podobno jest ważna tylko przez 7 dni. Do postu dołączony jest link, który przekierowuje na podejrzanie wyglądającą stronę. Fałszywa reklama może zadziałać na wyobraźnię, bo bilety BKM są obecnie bardzo drogie. Miesięczny bilet imienny kosztuje 140 zł, a trzymiesięczny 370 zł.

Białostocka Komunikacja Miejska w środę (28.08) rano opublikowała informację z ostrzeżeniem: "Informujemy, że na stronie Facebook pojawił się post użytkownika, który próbuje wyłudzić dane osobowe. Uprzedzamy, że ta treść jest oszustwem i zalecamy zgłoszenie takiego posta. Dziękujemy za czujność oraz zgłoszenia Pasażerów Białostockiej Komunikacji Miejskiej i apelujemy o rozwagę w kontakcie z podejrzanymi treściami."

Policjanci nieustannie ostrzegają przed oszustami żerującymi na naiwności internautów. Nie klikajmy w podejrzane linki! Policja ostrzega:

Nie udostępniaj nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej

Nie instaluj dodatkowego oprogramowania na urządzeniach z których logujesz się do bankowości elektronicznej

Nie wpisuj nieznanego numeru konta do swojej bankowości elektronicznej, na które mają być przelewane zyski z inwestycji

Jeśli otrzymasz przelew od nieznanego nadawcy, pod żadnym pozorem nie przekazuj środków dalej, nawet jeśli „Twój doradca” o to prosi - nieświadomie możesz brać udział w przestępstwie

Zwracaj uwagę na fałszywe aplikacje i strony firm namawiające do inwestowania

Jeżeli podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa, skontaktuj się ze swoim bankiem oraz złóż stosowne zawiadomienie na Policji

Nie daj się skusić wizją szybkiego zysku

