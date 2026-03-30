Otworzyła drzwi i zobaczyła w mieszkaniu obcych ludzi. Właścicielka w szoku

włamanie do mieszkania w centrum Białegostoku

straty przekraczają 50 tys. zł

zatrzymano kobietę i dwóch mężczyzn

O sprawie poinformowany został dyżurny białostockiej komendy po zgłoszeniu włamania do jednego z mieszkań w centrum miasta. Właścicielka, po otwarciu drzwi do lokalu, zauważyła w środku kobietę i mężczyznę. Jeszcze przed przyjazdem patrolu 35-letni mężczyzna uciekł. Na miejscu zatrzymana została 33-letnia mieszkanka Suwałk, która trafiła do policyjnego aresztu.

Korzystała z mieszkania od początku marca

Policjanci z wydziału kryminalnego ustalili, że kobieta przebywała w mieszkaniu od początku marca, nie mając do niego żadnego prawa. W tym czasie z lokalu zniknęły m.in.:

biżuteria

sprzęt kosmetyczny

ładowarki

lampki

Straty zostały oszacowane przez właścicielkę na ponad 50 tysięcy złotych.

Zatrzymani byli zaskoczeni

Funkcjonariusze ustalili również tożsamość dwóch mężczyzn, którzy przebywali w mieszkaniu. Kilka dni po zgłoszeniu zostali zatrzymani na terenie Białegostoku. Jak wynika z ustaleń, nie spodziewali się zatrzymania.

Czytaj też: Włamał się do piwnicy i zjadł ogórki kiszone. 39-latek w rękach policji

Mężczyźni tłumaczyli, że to 33-latka zaproponowała im wspólne zamieszkanie, a oni pomagali jej w sprzątaniu lokalu. Podczas zatrzymania jeden z nich miał przy sobie niewielką ilość narkotyków – marihuanę oraz tzw. „kryształ”.

Zarzuty i areszt

Cała trójka usłyszała zarzuty zniszczenia mienia oraz kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy. Dodatkowo jeden z mężczyzn odpowie za posiadanie środków odurzających.

Czytaj też: Wieczorem znalazł obcą kobietę w swoim łóżku. Mężczyzna był w szoku

Decyzją sądu wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności, która w przypadku recydywy może zostać zwiększona o połowę.