Wieczorem znalazł obcą kobietę w swoim łóżku. Mężczyzna był w szoku

Jacek Chlewicki
2026-03-20 11:06

Nietypowe zgłoszenie postawiło na nogi bielskich policjantów. Jeden z mieszkańców miasta znalazł w swoim łóżku śpiącą, nieznaną kobietę. Zdezorientowany mężczyzna wezwał pomoc, nie wiedząc, jak poradzić sobie z nieproszonym gościem.

i

Autor: Wygenerowane przez AI
  • kobieta weszła do obcego mieszkania i zasnęła w łóżku
  • właściciel znalazł ją po powrocie do domu i wezwał policję
  • 35-latka była pod silnym wpływem alkoholu
  • pomyliła ulicę i mieszkanie
  • została przekazana pod opiekę partnera

Do zdarzenia doszło wieczorem. Mężczyzna wrócił do mieszkania i – jak relacjonował – nie zamknął drzwi, ponieważ spodziewał się powrotu żony. Po pewnym czasie usłyszał, że ktoś wchodzi do środka i zdejmuje buty. Sytuacja szybko okazała się zaskakująca – w jednej z sypialni znalazł śpiącą w łóżku obcą kobietę.

Próbował ją obudzić, jednak nie reagowała. Nie wiedząc, jak wyprosić nieznajomą, zdecydował się zadzwonić na numer alarmowy. Na miejsce przyjechały dzielnicowe z Bielska. Policjantkom udało się obudzić kobietę, jednak kontakt z nią był bardzo utrudniony – była pod silnym wpływem alkoholu i nie potrafiła podać swoich danych. Funkcjonariuszki rozpoznały jednak 35-letnią mieszkankę miasta.

Jak ustalono, kobieta pomyliła zarówno ulicę, jak i mieszkanie. Ostatecznie została przekazana pod opiekę swojego partnera. Policja podkreśla, że służba bywa nieprzewidywalna, a interwencje mogą przybierać bardzo nietypowy charakter.

