Najpopularniejszy białostocki park zmieni swoje oblicze. Prace już trwają. Część białostoczan apelowało o to, aby 24 tuje - z grupy ponad 30 najstarszych rosnących na Plantach - stały się pomnikami przyrody. Pod inicjatywą podpisało się blisko 830 osób. W poniedziałek projekt trafił na sesję rady miasta.

- Ich wycięcie wzmocni efekt granitowej dominacji nad naturą, stworzy pustą, szarą przestrzeń w szarym otoczeniu przez dużą część roku (...). Z punktu widzenia urzędu miejskiego przyroda jest, niestety, często problemem inwestycyjnym, a nie wartościowym zasobem. Aleja pomnikowych żywotników zachodnich w Parku Planty jest ewenementem na skalę Polski, a może i nawet Europy - mówiła, prezentując obywatelski projekt uchwały, Małgorzata Grabowska-Snarska ze Stowarzyszenia Okolica.

Zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński zwrócił uwagę, że na cały projekt dotyczący rewitalizacji Plant i remontu przyległej ulicy miasto pozyskało ok. 30 mln zł dofinansowania z programu Polski Ład. Zaznaczył, że dofinansowanie jest zagrożone, jeśli umowa nie zostanie zrealizowana zgodnie z założeniem.

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski mówił że rewitalizacja Plant to projekt bardzo ważny dla miasta. Odwoływał się do realizacji innych projektów, co do których były liczne głosy sprzeciwu, jak przebudowa Rynku Kościuszki, czyli reprezentacyjnego placu w ścisłym centrum miasta. Podawał dane, według których to obecnie miejsce bardzo licznie odwiedzane przez mieszkańców i turystów.

Jak informuje Anna Kowalska z Departamentu Komunikacji Społecznej, podczas rewaloryzacji Parku Planty planowane jest odtworzenie układu alejek parkowych i wymiana ich nawierzchni na granitową oraz typu HanseGrande, odtworzenie różanki wraz z montażem systemu nawodnienia, wykonanie kwietników dywanowych, rekultywacja trawników, wymiana roślin, odtworzenie wyglądu latarni parkowych, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej parku, tj. kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz instalacji energetycznej. Cała inwestycja, łącznie z przebudowa ulicy Akademickiej, ma kosztować w sumie około 46 mln zł.

Głosy białostoczan w sprawie rewitalizacji Parku Planty są podzielone. Na oficjalnym fanpage'u UM Białystok pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Wizualizacja fajna, ale tuj szkoda" - podsumowała pani Iwona.

