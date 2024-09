Autobusy w Suwałkach będą miały nowy "dom". To część historycznego projektu

Sposób organizacji wesel w Polsce nieustannie ewoluuje. Pojawiają się nowe standardy, pomysły na zabawę oraz atrakcje dla gości. Aktualnym standardem na weselach są tzw. koszyczki ratunkowe. Są to koszyki lub po prostu pojemniki, które można znaleźć w toaletach podczas trwania wesela. W takich koszyczkach możemy znaleźć wiele naprawdę przydatnych rzeczy. Są m.in. tabletki na ból głowy, plastry, artykuły higieniczne, zestawy do szycia czy perfumy. Jak się okazuję i tutaj zmieniają się standardy. Jeden z użytkowników platformy X udostępnił zdjęcie koszyczka z kontrowersyjną zawartością. - POV jesteś na weselu. A więc to prawda. Nóż się w kieszeni otwiera - napisał Max Stolze. W koszyczku możemy zobaczyć... małe buteleczki z alkoholem, czyli "małpki". Zdjęcie wywołało lawinę komentarzy.

"Małpki" w weselnym koszyczku ratunkowym. Część internautów jest oburzonych

Widok alkoholu w koszyczku ratunkowym podzielił internautów. Poniżej komentarze ludzi, których cała sytuacja zbulwersowała.

Ludzie w komentarzach mają niesamowity już sprany łeb od tego społeczeństwa. Nie zdajecie sobie sprawy jak poważnym problemem jest alkoholizm. Nawet ludzie, którzy sobie poradzili z nałogiem zawsze mogą do niego wrócić i właśnie takie małe rzeczy mogą do tego doprowadzić

My robiliśmy bezalkoholowe wesele. Dużo osób kiedy o tym usłyszało to się krzywiło, ale potem wszyscy jak jeden mąż przyznali, że to był ostatecznie bardzo dobry pomysł. Więcej rozmów i tańców a mniej odpierd*** i darcia mordy.

Byłam na weselu, gdzie taki coś było nazwane "koszyk ratunkowy, dla tych mężczyzn, którym kobiety zabraniają pić" i stał takowy koszyk obok leków i chusteczek nawilżających...w żeńskiej była wersja "dla kobiet, co się wstydzą pić wódkę ze wszystkimi" jednym słowem masakra..

Patologia weselna na jednym zdjęciu

A oto komentarze osób, którym alkohol na weselu nie przeszkadza:

Skandal, ludzie na weselu piją alkohol.

Dorosły chłop zobaczył alkohol w koszyku na weselu i się spłakał

Proszę natychmiast przyjechać na wesele. Ludzie nie dość, że piją, to jeszcze mają poczucie humoru!

Nie chcesz to nie pij, twoja wola

Niesamowite. Alkohol ma weselu, kto to widział

A wy co sądzicie o alkoholu na weselu? Oddajcie głos w naszej sondzie.

POV jesteś na weselu.A więc to prawda. Nóż się w kieszeni otwiera. pic.twitter.com/v88HhOyR9k— Max Stolze (@rundraw) August 31, 2024

