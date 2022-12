Pędzili bimber. W pomieszczeniu wybuchł pożar. Trzy osoby zatrzymane

Kilka dni temu policjanci zostali wezwani do pożaru, do którego doszło na jednym z suwalskich osiedli. W zgłoszeniu była mowa o wielkim huku i pożarze w budynku gospodarczym. Na szczęście nikt nie ucierpiał. - Policjanci ustalili, że w budynku gospodarczym wytwarzano nielegalnie alkohol. Na miejscu policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej z Suwałk, znaleźli w pomieszczeniu gospodarczym kompletną linię służącą do produkcji nielegalnego alkoholu - informuje oficer prasowy. Funkcjonariusze zabezpieczyli również beczki, w których znajdowało się 1800 litrów zacieru oraz pojemniki z gotowym alkoholem, ponad 300 litrów. Dwóch mężczyzn i kobieta usłyszą zarzut nielegalnego wytwarzania alkoholu. Za to przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

