Pijany trener wiózł dzieci na zawody? Miał ponad 1,2 promila

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-11-03 15:16

Miał pod opieką pięcioro dzieci, które przewoził busem na zawody sportowe. 35-letni kierowca został zatrzymany przez policjantów w powiecie hajnowskim (woj. podlaskie). Badanie alkomatem wykazało ponad 1,2 promila alkoholu w jego organizmie. Jak nieoficjalnie ustaliło Radio Białystok, mężczyzna jest trenerem jednej z miejscowych szkółek piłkarskich.

Pijany trener wiózł dzieci na zawody? Miał ponad 1,2 promila
Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło w sobotę (31 października) rano na drodze między Zbuczem a Hołodami. Policjanci zatrzymali Peugeota, którego kierowca przekroczył dozwoloną prędkość o 11 km/h. Podczas kontroli okazało się, że 35-latek jest pijany. Dzieci przekazano wezwanym na miejsce rodzicom.

Pijany trener może trafić do więzienia

Mężczyzna stracił prawo jazdy. Za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości grożą mu trzy lata więzienia. Jak informuje Radio Białystok, może również odpowiedzieć za narażenie zdrowia i życia dzieci. Wówczas kara może wynieść nawet pięć lat pozbawienia wolności.

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Hajnowscy policjanci zatrzymali również innego 35-latka, który 1 listopada jechał pod prąd w rejonie cmentarza w Hajnówce. Miał blisko pół promila alkoholu, a jego samochód nie posiadał aktualnych badań technicznych. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy i dowód rejestracyjny.

Pijany kierowca sam przyjechał na policję
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