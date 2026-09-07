Ważny komunikat dla mieszkańców Podlasia. RCB rozsyła alert

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do odbiorców przebywających na terenie województwa podlaskiego wiadomość o następującej treści: "7-9.09 w woj. podlaskim planowane zrzuty szczepionek dla lisów przeciw wściekliźnie. Nie dotykaj kapsułki i nie dopuszczaj do nich zwierząt!" – czytamy w Alercie RCB.

Akcją zostaną objęte między innymi kompleksy leśne, pola i łąki. Zrzuty nie będą prowadzone nad terenami zabudowanymi, rzekami oraz zbiornikami wodnymi.

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Jak wygląda szczepionka dla lisów?

Przynęta ma kolor od brązowo-zielonego do brązowego i postać niewielkiego bloczka o wymiarach około 3 na 1 cm. W jej wnętrzu znajduje się plastikowy blister z zawiesiną w kolorze od pomarańczowego do czerwono-fioletowego. Znalezionych kapsułek nie należy dotykać ani niszczyć. Zapach człowieka może sprawić, że lis ominie przynętę i nie przyjmie szczepionki. Preparat jest nieszkodliwy dla zwierząt domowych oraz innych dziko żyjących gatunków.

Jeśli zawartość kapsułki dostanie się na błony śluzowe lub uszkodzoną skórę, miejsce kontaktu trzeba dokładnie umyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza.

Przez dwa tygodnie po zakończeniu zrzutów właściciele zwierząt powinni zachować szczególną ostrożność. Psy należy prowadzić na smyczy, natomiast koty pozostawić w zamknięciu.