i Autor: Stach Antkowiak/Reporter Pilny alert RCB dla Podlasia i Lubelszczyzny. Chodzi o strefę przygraniczną

Ważne!

mk 19:25

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilny komunikat. Dotyczy on części Podlasia i Lubelszczyzny. Chodzi o teren przylegający do granicy z Białorusią. - Uwaga! Alert RCB. Uwaga! Zakaz przebywania w strefie przyległej do granicy państwowej z Białorusią – czytamy w komunikacie. Dlaczego nagle pojawił się ten zakaz?