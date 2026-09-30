Piotr Moczulski jest już w Polsce. Po dwóch latach spędzonych na Filipinach trafił do Białegostoku

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-30 18:24

Wojskowy samolot z Piotrem Moczulskim na pokładzie dotarł z Filipin do Polski. Ciężko ranny 42-latek, który od ponad dwóch lat przebywał w filipińskim szpitalu, został przewieziony do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Informację o powrocie Polaka przekazał wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Na lotnisku czekał już na pacjenta transport medyczny z białostockiego szpitala. Tam lekarze mają ocenić jego aktualny stan i zdecydować o dalszym leczeniu.

Jak podało Radio Eska, 42-latek musi najpierw zostać przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy i przejść badania. – Muszą go zobaczyć lekarze. Musi zostać przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy, musi być przebadany tutaj, na miejscu. Ale to też są pytania do szpitala – powiedziała Radiu Eska Urszula Boublej, rzeczniczka prezydenta Białegostoku.

Piotr Moczulski nadal potrzebuje podawania tlenu. Jest karmiony za pomocą sondy, a jego kontakt z otoczeniem jest ograniczony.

Wypadek na Filipinach. Polak doznał poważnych obrażeń

Dramat rozpoczął się w kwietniu 2024 roku podczas podróży 42-latka po Filipinach. Piotr Moczulski poruszał się skuterem, gdy doszło do czołowego zderzenia z innym jednośladem, który niespodziewanie znalazł się na jego drodze.

Wypadek wydarzył się w górzystym i trudno dostępnym rejonie wyspy. Z tego powodu dotarcie służb ratunkowych na miejsce zajęło dużo czasu. Polak doznał poważnego urazu głowy oraz licznych złamań.

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Po wypadku przez dłuższy czas pozostawał w śpiączce. Lekarzom udało się go wybudzić, jednak jego stan nadal był określany jako ciężki. Przez kolejne dwa lata przebywał w szpitalu na Filipinach. Teraz opiekę nad nim przejmie personel Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

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