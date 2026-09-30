Strzelił do byłej partnerki i małego dziecka. Tragiczny finał obławy. Horror w Białymstoku

Kobieta zgłosiła, że została zaatakowana przez byłego partnera.

Poszkodowane zostało również jej niespełna dwuletnie dziecko.

Po kilkugodzinnych poszukiwaniach policja odnalazła ciało mężczyzny.

Na miejscu prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratury.

Do dramatu doszło w środę (30.09) około godziny 11. Jak przekazała naszemu reporterowi Malwina Olszewska, oficer prasowa KMP w Białymstoku, kobieta zadzwoniła na 112 i poinformowała, że jej były partner wszedł do domu przy ul. Dojlidy Górne, a następnie strzelił do niej i do jej 2-letniego dziecka. Po wszystkim mężczyzna uciekł. Na miejsce skierowano policjantów, którzy pomogli poszkodowanym, a następnie przekazali ich pod opiekę ratowników medycznych. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, mężczyzna miał sądowy zakaz zbliżania się do swojej byłej partnerki.

Matka i jej dziecko trafili do szpitala. Mężczyznę znaleziono martwego po kilku godzinach poszukiwań. Jego ciało znajdowało się w okolicznym lesie.

Okoliczności tragedii wyjaśniają policja i prokuratura.