"Rodzice gotowi byli wskakiwać do autokaru". Maturzyści zginęli w potwornym wypadku. Jechali na pielgrzymkę do Częstochowy

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-30 15:19

W środę, 30 września, mija 21 lat od katastrofy drogowej pod Jeżewem. W zderzeniu autokaru z lawetą zginęło 13 osób – dziesięcioro maturzystów oraz trzech kierowców. Był to najtragiczniejszy wypadek we współczesnej historii Białegostoku.

  • Do katastrofy doszło 30 września 2005 roku pod Jeżewem.
  • Zginęło 13 osób: dziesięcioro maturzystów i trzech kierowców.
  • Autokar zderzył się z lawetą, a następnie stanął w płomieniach.

Do tragedii doszło 30 września 2005 roku na drodze krajowej nr 8 w pobliżu Jeżewa. Trasą, która była wówczas drogą dwupasmową, przebiega dziś droga ekspresowa. Kierowca autokaru rozpoczął manewr wyprzedzania i zjechał na przeciwny pas. Tam doszło do zderzenia z lawetą. Po uderzeniu autokar stanął w płomieniach. Gdy przyjechaliśmy, autokar stał w ogniu. Dopiero, gdy para po gaszeniu opadła, okazało się, że w środku leży mnóstwo ciał – wspominał kilka lat temu w rozmowie z „Gazetą Współczesną” prezes OSP Jeżewo Stare.

Na miejsce tragedii przyjeżdżały rodziny uczestników wyjazdu. Strażak opowiadał, że zrozpaczeni bliscy próbowali dowiedzieć się, co stało się z ich dziećmi. – Rodzice, którzy przyjechali, gotowi byli wskakiwać do autokaru, żeby szukać swoich dzieci – relacjonował.

Czytaj też: Tragiczna historia pielgrzymek do Medjugorie. Najtragiczniejszy wypadek pochłonął 20 ofiar

Ofiary katastrofy upamiętniają kapliczka i obelisk ustawione w miejscu wypadku. W budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku znajduje się natomiast tablica z nazwiskami uczniów szkoły oraz napisem: „Pamięci maturzystów uczestników archidiecezjalnej pielgrzymki do Częstochowy ofiar katastrofy drogowej pod Jeżewem”.

Po wypadku w Białymstoku ogłoszono trzydniową żałobę. Ulicami miasta przeszedł również marsz milczenia, w którym uczestniczyło kilka tysięcy osób.

Czytaj też: Urwali się ze szkoły, zgwałcili i zamordowali Agnieszkę. Była duszona, dźgana nożem i widelcem

Chorwacja. Wypadek polskiego autokaru. Ksiądz Leszek: Ci z tyłu przygnietli tych, którzy byli z przodu
Wrak spalonego autokaru i lawety po wypadku pod Jeżewem. O tragedii maturzystów przeczytasz na SE Białystok.
Galeria zdjęć 14
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki