Tajemniczy pakunek na cysternie z paliwem. Policja zabezpieczyła teren, możliwe utrudnienia

Podejrzane znalezisko na bocznicy

Do zdarzenia doszło w środę, 30 września, na bocznicy kolejowej w Białymstoku. Podczas wykonywania czynności służbowych funkcjonariusze SOK zauważyli podejrzany pakunek znajdujący się na jednej z cystern transportujących paliwo. O znalezisku niezwłocznie powiadomiono policję.

– Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczają policjanci – przekazała podkom. Malwina Olszewska z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Służby sprawdzają zawartość pakunku

Na razie nie wiadomo, co znajduje się wewnątrz znalezionego pakunku. Policjanci prowadzą czynności mające ustalić jego pochodzenie oraz sprawdzić, czy przedmiot mógł stanowić jakiekolwiek zagrożenie.

Teren wokół bocznicy został zabezpieczony, a dostęp osób postronnych ograniczony do minimum. Na miejscu pracują służby odpowiedzialne za wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia.

Możliwe utrudnienia dla kierowców

W związku z prowadzonymi działaniami mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym. Problemy mogą występować szczególnie na ulicach znajdujących się w pobliżu miejsca interwencji.

- Możliwe są utrudnienia w ruchu na ulicy Składowej, Kopernika i Hetmańskiej - dodaje policjantka

Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności, zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem.

Trwa wyjaśnianie okoliczności

Na tę chwilę nie wiadomo, kto pozostawił pakunek na cysternie ani jak długo znajdował się on na składzie kolejowym. Odpowiedzi na te pytania mają przynieść prowadzone czynności. Więcej informacji powinno pojawić się po zakończeniu działań służb i ustaleniu charakteru tajemniczego znaleziska.

Czy dobrze znasz slang kolejowy? Pytanie 1 z 10 "Badyle" to określenie: krzaków rosnących wzdłuż torów kolejowych pantografów na lokomotywach szlabanów na przejazdach kolejowych Następne pytanie