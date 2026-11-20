Do pierwszego zdarzenia doszło we wtorek, 17 listopada, w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Legionowej. Mężczyzna podał dane przy biurze przepustek i poszedł do świetlicy, gdzie wskazał jedno z dzieci. Dziecko go nie rozpoznało. Później 36-latek chodził po szkole i zaglądał do klas. Pracownicy wyprowadzili go z budynku. Policja bada okoliczności tego zdarzenia pod kątem próby uprowadzenia dziecka.

Następnego dnia mężczyzna pojawił się na SOR-ze USK. Jak relacjonował mł. insp. Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, 36-latek zabrał lekarski kitel, przebrał się i udawał lekarza. Kiedy personel zwrócił mu uwagę, doszło do sprzeczki.

Policjanci zatrzymali mężczyznę. W tym czasie funkcjonariusze mieli udać się do jego miejsca zamieszkania w związku ze sprawą dotyczącą szkoły. 36-latek trafił na badania psychiatryczne. Za próbę uprowadzenia dziecka może grozić do pięciu lat pozbawienia wolności.