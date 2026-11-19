Zgłosił kradzież samochodu, a potem przeżył zaskoczenie! Policjanci znaleźli auto kilka ulic dalej

Do nietypowego zdarzenia doszło w Sokółce w województwie podlaskim. Mieszkaniec miasta zadzwonił pod numer alarmowy i poinformował, że ktoś ukradł mu samochód. Był przekonany, że padł ofiarą przestępstwa, bo jego auta nie było tam, gdzie zwykle je parkował.

Na miejsce skierowano patrol policji. Funkcjonariusze wysłuchali zgłoszenia i rozpoczęli poszukiwania pojazdu. Sprawa wydawała się poważna, bo wszystko wskazywało na to, że samochód rzeczywiście zniknął.

Policjanci sprawdzili okoliczne ulice i szybko odnaleźli poszukiwane auto. Samochód stał zaparkowany zaledwie kilka ulic od domu zgłaszającego. Nie było żadnego złodzieja, a pojazd znajdował się dokładnie tam, gdzie zostawił go właściciel.

Pojechał na zakupy samochodem, a wrócił pieszo

Dopiero po odnalezieniu auta wyjaśniło się, co tak naprawdę się wydarzyło. Okazało się, że mieszkaniec Sokółki wcześniej pojechał samochodem do sklepu. Zaparkował go, zrobił zakupy, a następnie wrócił do domu na piechotę.

Najwyraźniej zupełnie zapomniał, że do sklepu przyjechał autem. Kiedy później zauważył, że samochodu nie ma przed domem, uznał, że został skradziony.

O wszystkim przypomniał sobie dopiero wtedy, gdy policjanci znaleźli jego pojazd. W ten sposób sprawa tajemniczego zniknięcia samochodu została wyjaśniona.

Historia nie zakończyła się jednak dla zapominalskiego kierowcy bez konsekwencji. Chociaż zgłoszenie wynikało z pomyłki, mężczyzna został ukarany mandatem za bezpodstawne wezwanie policji.

Sonda Ukradli ci kiedyś samochód? Tak Nie