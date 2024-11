- Nowa linia to kolejny krok w rozwoju oferty transportowej w regionie. Zależy nam na tym, aby mieszkańcy mniejszych miast i miejscowości mieli dostęp do wygodnych i bezpiecznych połączeń z większymi ośrodkami. Dzięki tej trasie mieszkańcy Suwałk, Augustowa, Łomży i wielu innych miejscowości zyskają bezpośrednie połączenie ze stolicą. Pokładamy nadzieję w linii, ale jednocześnie o jej utrzymaniu na stałe będzie decydowało zainteresowanie i frekwencja pasażerów - mówi Zbigniew Wojno, prezes PKS Nova.

Autobus z Suwałk zatrzyma się w Warszawie przy ul. Młodzieńczej, Warszawa Wileńska, Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia oraz w centrum miasta. Nowe połączenie będzie realizowane nowoczesnymi autobusami. Szczegółowe rozkłady jazdy i ceny biletów zostaną opublikowane na stronie internetowej PKS Nova. Rozkład jazdy znajdziecie również poniżej. - Od dawna docierały do mnie głosy mieszkańców, którzy zwracali uwagę na brak bezpośredniego autobusu do Warszawy. Cieszę się, że możemy wreszcie odpowiedzieć na te potrzeby. Trasa została tak zaplanowana, by jak najlepiej służyć zarówno mieszkańcom regionu, jak i osobom dojeżdżającym do pracy czy na studia w stolicy - zaznacza Jarosław Żaborowski, kierownik regionu północnego w PKS Nova.

