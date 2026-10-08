Pogoda w Białymstoku: 9-11 października

Koniec tygodnia w Białymstoku upłynie pod znakiem chmur i zmiennej pogody. Chociaż temperatury utrzymają się na podobnym, jesiennym poziomie, to warunki będą się wyraźnie zmieniać z dnia na dzień. Największe utrudnienia aura szykuje na sam początek weekendu, ale później zrobi się spokojniej.

Deszczowy i wietrzny piątek

Weekend rozpocznie się w Białymstoku pochmurną i deszczową aurą. W piątek, 9 października, prognozowane jest duże zachmurzenie i opady deszczu, które mogą być odczuwalne. Tego dnia da o sobie znać również wiatr, którego średnia prędkość sięgnie 7 m/s, co sprawi, że odczucie chłodu może być większe. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 13 stopni Celsjusza, a w nocy temperatura spadnie do około 10°C.

Sobota przyniesie uspokojenie

W sobotę, 10 października, pogoda w Białymstoku zacznie się stabilizować. Chociaż niebo wciąż będzie w dużej mierze pokryte chmurami, opady deszczu znacznie osłabną. Wyraźnie uspokoi się także wiatr, którego prędkość zmaleje do około 4 m/s. Temperatura w ciągu dnia utrzyma się na podobnym poziomie co w piątek i wyniesie maksymalnie 13°C. Noc będzie jednak nieco chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 9 stopni.

Cieplejsza, ale wciąż pochmurna niedziela

Ostatni dzień weekendu, 11 października, zapowiada się jako najcieplejszy. Słupki rtęci w Białymstoku mogą pokazać nawet 14 stopni Celsjusza. Niestety, słońca będzie niewiele z powodu utrzymującego się zachmurzenia. Możliwe są także słabe, przelotne opady deszczu. Wiatr będzie już bardzo łagodny, z prędkością około 3 m/s. Niedzielna noc okaże się najchłodniejsza w ten weekend – temperatura spadnie do około 8°C.

Jak spędzić weekend w Białymstoku?

Zmienna aura może wpłynąć na weekendowe plany. Piątkowy deszcz i wiatr to dobra okazja, by wybrać się do kina, teatru lub odwiedzić jedną z miejskich galerii. Gdy pogoda nie zachęca do spacerów, warto spędzić czas w przytulnej kawiarni. W sobotę, gdy deszcz będzie już znacznie słabszy, można pomyśleć o krótszym wyjściu na świeże powietrze, na przykład do parku. Z kolei niedziela, jako najcieplejszy i najspokojniejszy dzień, wydaje się najlepszym momentem na dłuższy spacer po mieście lub rodzinną wycieczkę, choć warto mieć przy sobie parasol na wypadek przelotnego deszczu.

Dane pogodowe: OpenWeather