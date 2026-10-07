Gdzie w Polsce życie jest najtańsze? Znamy wyniki

W zestawieniu GUS uwzględniono 66 miast na prawach powiatu. Pod uwagę wzięto m.in. poziom kosztów codziennego życia, wynagrodzenia oraz siłę nabywczą mieszkańców. Jak wygląda pierwsza 10? O tym dowiecie się, sprawdzając galerię poniżej. Co ciekawe, pierwsze miejsce może być sporym zaskoczeniem dla każdego.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

10 najtańszych miast do życia

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TOP 10 najtańszych miast do życia w Polsce

W pierwszej dziesiątce znalazły się zarówno mniejsze miasta, jak i duże ośrodki. Co ciekawe, na wysokiej pozycji znalazła się także Łódź, która pod względem liczby mieszkańców zdecydowanie wyróżnia się na tle większości miejscowości z zestawienia. Pełną listę znajdziecie w galerii powyżej, zachęcamy do sprawdzenia!

Nie tylko ceny. Ważne są też zarobki

Sam niski koszt życia nie oznacza jeszcze, że mieszkańcom danego miasta żyje się najlepiej. Znaczenie ma również wysokość wynagrodzeń. Dobrym przykładem jest Łódź.

W tym mieście mediana wynagrodzeń brutto wynosi 8054 zł, a indeks siły nabywczej osiąga 115,9. Dla porównania w Suwałkach mediana wynosi 7081 zł, a siła nabywcza 106,8. Oznacza to, że choć Suwałki są tańsze, mieszkańcy Łodzi mają według tego zestawienia większą siłę nabywczą.

Gdzie zakupy spożywcze kosztują najmniej?

Na koszty życia wpływają także ceny produktów spożywczych. W tym przypadku zestawienie odnosi się do województw. Najkorzystniej wypada województwo podlaskie, gdzie ceny żywności są o 7,3 proc. niższe od przyjętej średniej. To więc dobra wiadomość m.in. dla mieszkańców Suwałk, Łomży czy Białegostoku.