To najtańsze miasta do życia w Polsce. Lider rankingu może zaskoczyć

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-10-07 17:18

Wysokie ceny mieszkań, rachunków i codziennych zakupów sprawiają, że coraz więcej osób zwraca uwagę na koszty życia przy wyborze miejsca do zamieszkania. Okazuje się, że w Polsce są miasta, w których utrzymanie może być wyraźnie tańsze niż w największych aglomeracjach. Najnowsze zestawienie opublikowane przez GUS, obejmujące 66 miast pokazuje, gdzie koszty życia wypadają najkorzystniej.

Gdzie w Polsce życie jest najtańsze? Znamy wyniki

W zestawieniu GUS uwzględniono 66 miast na prawach powiatu. Pod uwagę wzięto m.in. poziom kosztów codziennego życia, wynagrodzenia oraz siłę nabywczą mieszkańców. Jak wygląda pierwsza 10? O tym dowiecie się, sprawdzając galerię poniżej. Co ciekawe, pierwsze miejsce może być sporym zaskoczeniem dla każdego.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

10 najtańszych miast do życia

Widok z góry na Kadzielnię w Kielcach. O najtańszych miastach do życia w Polsce przeczytasz na SE Białystok.
Galeria zdjęć 10

TOP 10 najtańszych miast do życia w Polsce

W pierwszej dziesiątce znalazły się zarówno mniejsze miasta, jak i duże ośrodki. Co ciekawe, na wysokiej pozycji znalazła się także Łódź, która pod względem liczby mieszkańców zdecydowanie wyróżnia się na tle większości miejscowości z zestawienia. Pełną listę znajdziecie w galerii powyżej, zachęcamy do sprawdzenia!

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Sam niski koszt życia nie oznacza jeszcze, że mieszkańcom danego miasta żyje się najlepiej. Znaczenie ma również wysokość wynagrodzeń. Dobrym przykładem jest Łódź.

W tym mieście mediana wynagrodzeń brutto wynosi 8054 zł, a indeks siły nabywczej osiąga 115,9. Dla porównania w Suwałkach mediana wynosi 7081 zł, a siła nabywcza 106,8. Oznacza to, że choć Suwałki są tańsze, mieszkańcy Łodzi mają według tego zestawienia większą siłę nabywczą.

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Gdzie zakupy spożywcze kosztują najmniej?

Na koszty życia wpływają także ceny produktów spożywczych. W tym przypadku zestawienie odnosi się do województw. Najkorzystniej wypada województwo podlaskie, gdzie ceny żywności są o 7,3 proc. niższe od przyjętej średniej. To więc dobra wiadomość m.in. dla mieszkańców Suwałk, Łomży czy Białegostoku.

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