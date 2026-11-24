Do zdarzenia miało dojść 17 czerwca 2026 roku w Białymstoku. Jak wynika z komunikatu Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe, kobieta miała zadać bratu cios nożem kuchennym w lewą część klatki piersiowej.

Prokuratura zarzuciła jej spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Akt oskarżenia został skierowany do sądu 20 listopada.

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Za zarzucane przestępstwo grozi kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. O winie i ewentualnej karze zdecyduje sąd.

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