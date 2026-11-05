Pogoda w Białymstoku: 6-8 listopada

Mieszkańcy Białegostoku mogą liczyć na suchy weekend, bo prognozy na 6-8 listopada nie przewidują żadnych opadów. Aura okaże się jednak bardzo zmienna i podzieli weekend na dwie części. Po słonecznym i najcieplejszym piątku nadejdzie wyraźne ochłodzenie i zachmurzenie, które utrzyma się zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Różnica w odczuciu pogody będzie największa między pierwszym a drugim dniem weekendu.

Słoneczny i najcieplejszy piątek

Weekend rozpocznie się w Białymstoku od bardzo przyjemnej, słonecznej aury. W piątek, 6 listopada, niebo będzie bezchmurne, co pozwoli w pełni cieszyć się promieniami słońca. To będzie również zdecydowanie najcieplejszy dzień, z temperaturą maksymalną sięgającą około 8 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę będzie jeszcze stosunkowo łagodna, z temperaturą minimalną w okolicach 1 stopnia. Warto jednak zauważyć, że wiatr będzie odczuwalny, wiejący z prędkością około 4 m/s.

Chłodna i pochmurna sobota

Sobota, 7 listopada, przyniesie całkowite odwrócenie warunków pogodowych. Słoneczna aura ustąpi miejsca dużemu zachmurzeniu, które utrzyma się przez cały dzień. Najważniejszą zmianą będzie jednak spadek temperatury. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie około 5 stopni, co w połączeniu z brakiem słońca da wyraźne odczucie chłodu. Noc z soboty na niedzielę będzie najzimniejsza – prognozowany jest mróz sięgający około -3 stopni Celsjusza. Dobrą informacją jest osłabienie wiatru, którego prędkość spadnie do 2 m/s.

Niedziela bez większych zmian

Ostatni dzień weekendu w Białymstoku, 8 listopada, będzie pogodową kontynuacją soboty. Niebo pozostanie szczelnie przykryte chmurami, więc na słońce nie ma co liczyć. Temperatura będzie nieznacznie wyższa niż w sobotę i w najcieplejszym momencie dnia osiągnie wartość około 6 stopni. Noc również będzie chłodna, choć już bez tak wyraźnego mrozu – słupki rtęci wskażą około -1 stopnia. Wiatr jeszcze bardziej osłabnie i będzie wiał z prędkością nieprzekraczającą 2 m/s, przez co będzie praktycznie nieodczuwalny.

Weekend w mieście. Jak wykorzystać taką pogodę?

Zmienna prognoza dla Białegostoku sugeruje, by dobrze zaplanować aktywności. Słoneczny i najcieplejszy piątek to idealna okazja na wykorzystanie pogody na zewnątrz. Dłuższy spacer po parkach, wizyta na placu zabaw z dziećmi czy po prostu spędzenie popołudnia na świeżym powietrzu będą najlepszym pomysłem. Z kolei chłodniejsza i pochmurna sobota oraz niedziela mogą być pretekstem do nadrobienia zaległości kulturalnych, takich jak wizyta w kinie czy galerii. Mimo chmur, brak deszczu wciąż pozwoli na wyjście z domu bez parasola, choćby na krótki spacer.

Dane pogodowe: OpenWeather