Pogoda w Białymstoku: 12-14 czerwca

Nadchodzący weekend w Białymstoku upłynie pod znakiem stopniowego pogorszenia aury, a każdy kolejny dzień będzie chłodniejszy od poprzedniego. Prognozy wskazują na wyraźny trend spadkowy temperatury, któremu towarzyszyć będzie nasilający się wiatr. Piątek okaże się najcieplejszym dniem, ale już sobota i niedziela przyniosą odczuwalnie niższe wartości na termometrach. Niezmiennym elementem pogody przez całe trzy dni będą słabe, ale regularne opady deszczu.

Piątek jeszcze z przyjemną temperaturą

Początek weekendu, 12 czerwca, zapowiada się zdecydowanie najkorzystniej pod względem temperatury. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą komfortowe 21 stopni Celsjusza, co pozwoli jeszcze poczuć letnią atmosferę. To będzie jedyny dzień weekendu z taką wartością. Noc przyniesie spadek temperatury do około 11°C. Wiatr pozostanie łagodny, a jego prędkość nie przekroczy 2 m/s. Mimo to, już tego dnia mogą pojawić się słabe opady deszczu, które będą zapowiedzią aury na kolejne dni.

Weekend przyniesie ochłodzenie i deszcz

Już w sobotę mieszkańcy Białegostoku odczują wyraźną zmianę aury. Temperatura maksymalna spadnie do około 17 stopni Celsjusza, co oznacza zauważalne ochłodzenie w porównaniu z piątkiem. Dzień będzie więc znacznie chłodniejszy. Noc z soboty na niedzielę przyniesie dalszy spadek temperatury, z wartością minimalną na poziomie około 10°C. Zacznie też znacznie mocniej wiać – prędkość wiatru wzrośnie do około 4 m/s, co może potęgować odczucie chłodu. Podobnie jak dzień wcześniej, prognozowane są słabe opady deszczu.

Niedziela, 14 czerwca, utrwali chłodny i wietrzny trend, kończąc weekend najsłabszą pogodą. Będzie to najzimniejszy dzień, z temperaturą maksymalną sięgającą zaledwie 16 stopni. W nocy termometry mogą pokazać około 9°C, co sprawi, że poranki i wieczory będą już typowo chłodne. Wiatr jeszcze bardziej przybierze na sile, osiągając prędkość około 5 m/s. Również w niedzielę niebo nad miastem będzie deszczowe, a słabe opady utrzymają się przez cały dzień.

Jak spędzić deszczowy i chłodny weekend?

Taka aura może pokrzyżować plany związane z aktywnością na świeżym powietrzu, jak spacery czy spotkania w plenerze. Chłodna i deszczowa pogoda sprzyja raczej spędzaniu czasu wewnątrz, w ciepłych i suchych miejscach. To dobra okazja, by nadrobić zaległości filmowe w kinie, odwiedzić ciekawe wystawy w muzeum lub galerii sztuki. Weekend może być też świetnym pretekstem do spotkań z bliskimi w klimatycznych kawiarniach i restauracjach albo po prostu do odpoczynku w domowym zaciszu przy dobrej książce czy ulubionym serialu.

Dane pogodowe: OpenWeather