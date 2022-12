Śmierć na drodze

Pod Zambrowem ciężarówka uderzyła w busa. Dwie osoby zginęły

Tragedia na trasie S8 z Białegostoku do Warszawy. Niedaleko Zambrowa dwie osoby zginęły w wypadku, do którego doszło w poniedziałek (12 grudnia) około godz. 16. Ofiary wypadku to obywatele Mołdawii. Pięć osób zostało rannych. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.