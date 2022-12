W śnieżycę musiał dojechać do szpitala. Jego żona zaczęła rodzić

Piraci drogowi mają się czego bać. Policjanci z Podlasia otrzymali nowe radiowozy. To prawdziwe bestie! [ZDJĘCIA]

W niedzielę (12 grudnia) przez Białystok przeszła śnieżyca. Śnieg padał od rana zasypując ulice i chodniki. Wielu kierowców miało problemy. W takich warunkach pewien mężczyzna był zmuszony zawieźć swoją rodzącą żonę do szpitala. Była godzina 17. - Mężczyzna obawiał się, że przez bardzo trudne warunki na drodze spowodowane opadami śniegu i zakorkowane ulice nie dotrze na czas do szpitala. Kierowca poprosił o pomoc policjantów. W stronę zgłaszającego natychmiast ruszyli mundurowi z białostockiej drogówki - informuje oficer prasowy KMP w Białymstoku. Policjanci zlokalizowali auto na obrzeżach miasta. Policjanci poinstruowali kierowcę, w jaki sposób ma jechać i rozpoczęli pilotaż. - Chwilę później dołączyli do nich policjanci z patrolówki, którzy zabezpieczyli eskortowany samochód z tyłu. Już po kilkunastu minutach przyszli rodzice bezpiecznie trafili pod opiekę położnych i lekarzy - dodaje oficer prasowy policji.

Białystok. Grudniowy atak zimy. Mnóstwo śniegu na ulicach