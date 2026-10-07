Twierdził, że podłożył bombę w samolocie. 15-latek z Podlasia zatrzymany

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-10-07 10:21

Telefoniczna informacja o bombie w jednym z samolotów postawiła na nogi służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo warszawskiego lotniska. Policjanci ustalili, że za zgłoszeniem może stać 15-letni podopieczny placówki wychowawczej w województwie podlaskim.

Policjant i zatrzymany w kajdankach 15-latek w pokoju. O fałszywym alarmie bombowym przeczytasz na SE Białystok.
Autor: Policja Warszawa/ Materiały prasowe
  • Służby otrzymały fałszywą informację o bombie w samolocie na warszawskim lotnisku.
  • Zgłaszający nie wskazał, w której maszynie miał znajdować się ładunek.
  • Połączenie wykonano z numeru zastrzeżonego.
  • Policjanci zatrzymali 15-latka w placówce wychowawczej w województwie podlaskim.

Do zdarzenia doszło pod koniec września. Nieznany rozmówca przekazał telefonicznie, że wraz z kolegą miał podłożyć ładunek wybuchowy w jednym z samolotów znajdujących się na terenie warszawskiego lotniska.

Zgłaszający nie wskazał jednak konkretnej maszyny ani motywu swojego działania. Mimo braku szczegółów informację potraktowano poważnie. Służby musiały sprawdzić, czy zagrożone są życie i zdrowie ludzi oraz infrastruktura portu lotniczego.

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Telefon z numeru zastrzeżonego

Ustaleniem autora zgłoszenia zajęli się funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Rejonowej Policji Warszawa II. Policjanci przeanalizowali zgromadzone informacje oraz dane telekomunikacyjne.

Okazało się, że połączenie wykonano z numeru zastrzeżonego. Numer telefonu podany podczas rozmowy najprawdopodobniej był zmyślony i miał utrudnić dotarcie do osoby odpowiedzialnej za alarm.

Dalsze działania funkcjonariuszy doprowadziły ich poza Warszawę. Policjanci wytypowali osobę, która mogła mieć związek ze zgłoszeniem, a następnie pojechali do jednej z placówek wychowawczych w województwie podlaskim.

Policjanci z Wydziału do spraw Nieletnich i Patologii pojechali do jednej z tamtejszych placówek wychowawczych. Na miejscu zatrzymali 15-letniego podopiecznego ośrodka, podejrzewanego o przekazanie fałszywej informacji o zagrożeniu. Funkcjonariusze zabezpieczyli również należący do niego telefon komórkowy do dalszych czynności - informuje asp. szt. Marta Haberska.

  

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Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia czynu karalnego określonego w art. 224a § 1 Kodeksu karnego. Przepis odnosi się do zawiadomienia o nieistniejącym zagrożeniu, które uruchamia działania instytucji lub organów mające na celu jego usunięcie.

Ponieważ podejrzewany ma 15 lat, o zastosowaniu wobec niego odpowiednich środków zdecyduje sąd rodzinny.

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