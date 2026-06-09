Pogoda na weekend w Białymstoku ma jeden haczyk. Niedziela przyniesie dużą zmianę

Pogoda w Białymstoku: 12-14 czerwca

Mieszkańcy Białegostoku w najbliższy weekend doświadczą zmiennych warunków pogodowych. Choć pierwsze dwa dni, piątek i sobota, będą do siebie bardzo podobne pod względem temperatury, to aura nie będzie sprzyjać aktywnościom na zewnątrz. Kluczowa zmiana nadejdzie w niedzielę. Mimo że na termometrach zobaczymy niższe wartości, to właśnie ostatni dzień weekendu okaże się najpogodniejszy i przyniesie więcej słońca.

Chłodny i deszczowy początek weekendu

Weekend w Białymstoku rozpocznie się w piątek, 12 czerwca, pod znakiem dużego zachmurzenia. Niebo będzie szczelnie zasłonięte przez chmury, z których pojawią się opady deszczu. Będzie to też jeden z cieplejszych dni weekendu, z temperaturą w najcieplejszym momencie dnia sięgającą około 18 stopni Celsjusza. Noc przyniesie spadek temperatury do blisko 10 stopni. Wiatr pozostanie bardzo słaby, jego prędkość nie przekroczy 2 m/s, więc nie będzie dodatkowo potęgował uczucia chłodu.

Sobota, 13 czerwca, utrzyma pogodowy scenariusz z poprzedniego dnia. Temperatura maksymalna ponownie zatrzyma się na poziomie 18 stopni, a noc będzie równie chłodna, ze wskazaniami termometrów w okolicach 10 stopni. Tego dnia również prognozowane są słabe opady deszczu, które mogą pokrzyżować plany na świeżym powietrzu. Najważniejszą różnicą w porównaniu do piątku będzie wiatr. Jego średnia prędkość wyraźnie wzrośnie do około 4 m/s, co sprawi, że odczuwalna temperatura może być niższa niż w rzeczywistości.

Niedziela przyniesie zmianę na lepsze

Zupełnie inaczej zapowiada się niedziela, 14 czerwca, która stanie się najchłodniejszym, ale jednocześnie najprzyjemniejszym dniem weekendu w Białymstoku. To kluczowa zmiana w prognozie, na którą warto zwrócić uwagę. Temperatura w ciągu dnia spadnie i nie przekroczy 16 stopni, a nocą termometry wskażą już tylko około 9 stopni. W zamian za niższe wartości, mieszkańcy mogą liczyć na całkowity zanik opadów – tego dnia deszcz nie jest prognozowany. Co więcej, duże zachmurzenie z poprzednich dni ustąpi miejsca niewielkim chmurom, co oznacza znacznie więcej przejaśnień. Wiatr również się uspokoi i wróci do prędkości znanej z piątku, wiejąc z siłą około 2 m/s.

Jak zaplanować weekend w Białymstoku?

Zmienna aura może wpłynąć na weekendowe plany. Pochmurny i deszczowy piątek oraz wietrzna sobota to dobry moment na nadrobienie zaległości kulturalnych wewnątrz budynków lub spacery po zadaszonych częściach miasta. Parasol może okazać się niezbędnym akcesorium. Niedziela, mimo że chłodniejsza, stworzy znacznie lepsze warunki do aktywności na świeżym powietrzu. Brak deszczu i więcej słońca zachęcają do dłuższych wycieczek pieszych czy spędzenia czasu w miejskich parkach. Warto jednak pamiętać o zabraniu ze sobą cieplejszego ubrania, by w pełni cieszyć się poprawą pogody.

Dane pogodowe: OpenWeather