Pogoda w Białymstoku: 12-14 czerwca

Pogoda w Białymstoku w najbliższych dniach będzie miała dwa oblicza. Mieszkańcy powinni przygotować się na pochmurny i miejscami deszczowy początek weekendu, który ustąpi miejsca suchej, ale chłodniejszej aurze w niedzielę. Temperatury w ciągu dnia będą umiarkowane, nie przekraczając 18 stopni Celsjusza, a noce staną się stopniowo coraz chłodniejsze.

Pochmurny i deszczowy start weekendu

Piątek, 12 czerwca, w Białymstoku zapowiada się pod znakiem dominacji chmur. Niebo przez większość dnia będzie szczelnie zasłonięte, co przyniesie także opady deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 18 stopni Celsjusza. Po zachodzie słońca temperatura spadnie do około 10 stopni. Aura będzie dość spokojna, ponieważ wiatr powieje z niewielką prędkością, w granicach 2 m/s.

Sobota, 13 czerwca, przyniesie kontynuację pochmurnej aury, a mieszkańcy ponownie powinni być gotowi na słabe opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia utrzyma się na zbliżonym do piątkowego poziomie i znów osiągnie maksymalnie 18 stopni. Największą różnicą będzie odczuwalnie silniejszy wiatr. Jego prędkość wzrośnie do około 4 m/s, co sprawi, że sobota będzie najbardziej wietrznym dniem weekendu. Noc z soboty na niedzielę będzie minimalnie chłodniejsza, z temperaturą bliską 10 stopni.

Niedziela ze słońcem, ale i ochłodzeniem

Prawdziwy przełom w pogodzie nastąpi w niedzielę, 14 czerwca. Tego dnia w Białymstoku nie prognozuje się już żadnych opadów, a zachmurzenie znacznie się zmniejszy, dając szansę na więcej przejaśnień. Będzie to więc dobra okazja do spędzenia czasu na zewnątrz. Niestety, poprawa aury będzie połączona z wyraźnym ochłodzeniem. Słupki rtęci wskażą maksymalnie około 16 stopni, co oznacza, że będzie to najchłodniejszy dzień całego weekendu. Również noc zapowiada się na najzimniejszą, z temperaturą spadającą do około 9 stopni. Wiatr na szczęście wróci do spokojniejszych wartości, osiągając prędkość około 2 m/s.

Jak spędzić taki weekend w Białymstoku?

Zmienna pogoda sugeruje elastyczne planowanie wolnego czasu. Deszczowy i pochmurny piątek oraz sobota to idealny moment na nadrobienie zaległości kulturalnych, wizytę w kinie lub spędzenie czasu w jednej z lokalnych kawiarni, gdzie aura za oknem nie będzie przeszkadzać. Z kolei sucha i częściowo słoneczna niedziela, mimo niższej temperatury, stwarza doskonałe warunki do aktywności na świeżym powietrzu. Warto wybrać się na dłuższy spacer po jednym z miejskich parków lub skorzystać z leśnych ścieżek na obrzeżach miasta, pamiętając jednak o zabraniu ze sobą cieplejszego ubrania.

Dane pogodowe: OpenWeather