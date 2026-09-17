Pogoda dla Białegostoku: 18-20 września

Weekend w Białymstoku rozpocznie się od bardzo przyjemnej aury. Piątek, 18 września, będzie najcieplejszym dniem, z temperaturą maksymalną sięgającą nawet 23 stopni Celsjusza. Na niebie pojawi się tylko niewielkie zachmurzenie, a wiatr będzie słaby, wiejący z prędkością około 3 m/s. Noc również zapowiada się dość łagodnie, z temperaturą spadającą do około 11°C. To idealne warunki do spędzania czasu na zewnątrz po całym tygodniu pracy.

Sobota, 19 września, utrzyma pogodny trend, choć będzie już nieco chłodniej. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą blisko 20 stopni. Co ważne, prognozy przewidują bezchmurne niebo, co z pewnością ucieszy wszystkich spragnionych słońca. Wiatr pozostanie na podobnym poziomie co w piątek, a noc przyniesie temperaturę około 11 stopni. Opady deszczu w tym dniu nie są spodziewane.

Prawdziwa zmiana w pogodzie nadejdzie w niedzielę, 20 września. Chociaż temperatura maksymalna będzie zbliżona do sobotniej i wyniesie około 21 stopni, aura wyraźnie się pogorszy. Niebo niemal przez cały dzień będzie pokryte gęstymi chmurami. Co więcej, synoptycy przewidują niewielkie opady deszczu. Wiatr również przybierze na sile, osiągając prędkość około 4 m/s. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie najcieplejsza w ten weekend, z temperaturą minimalną na poziomie prawie 12 stopni.

Jak spędzić weekend w Białymstoku przy takiej pogodzie?

Prognoza wyraźnie dzieli weekend na dwie części. Piątkowe popołudnie i cała sobota to doskonały moment na wykorzystanie ostatnich ciepłych i słonecznych dni. To świetna okazja do spacerów po miejskich parkach, wycieczek rowerowych czy po prostu relaksu na świeżym powietrzu. Bezchmurne niebo w sobotę szczególnie zachęca do aktywności na zewnątrz.

Niedzielna aura może natomiast pokrzyżować plany związane z przebywaniem pod gołym niebem. Duże zachmurzenie, silniejszy wiatr i niewielki deszcz sugerują, że warto pomyśleć o alternatywnych formach spędzania czasu. Może to być dobry dzień na wizytę w galerii, kinie, czy na spokojne popołudnie z książką w domowym zaciszu.

Dane pogodowe: OpenWeather