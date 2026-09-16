Zawyją syreny w Białymstoku i województwie. Co się dzieje?

17 września upływa 87. rocznica inwazji Związku Radzieckiego na Polskę. Od 2013 roku tego samego dnia decyzją polskiego Sejmu świętujemy również Dzień Sybiraka, mający na celu uczczenie pamięci osób wywiezionych na Wschód.

Główne obchody przed Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

Dźwięk syren będzie sygnałem do startu centralnych uroczystości w Białymstoku. W samo południe zgromadzeni spotkają się przy pomniku Bohaterskich Matek Sybiraczek, zlokalizowanym przed budynkiem Muzeum Pamięci Sybiru przy ulicy Węglowej.

Swoją obecność na miejscu potwierdzili sami zesłańcy, ich rodziny, lokalni samorządowcy, posłowie, a także duchowieństwo i przedstawiciele służb mundurowych. Spodziewane są także zagraniczne delegacje, w tym litewscy Sybiracy i reprezentanci organizacji Baltica Alliance, dbającej o historyczną pamięć o deportacjach. Do aktywnego uczestnictwa zachęca białostoczan włodarz miasta, Tadeusz Truskolaski.

Zanim rozpoczną się główne obchody, o godzinie 11.30 zaplanowano złożenie wieńców pod Pomnikiem-Grobem Nieznanego Sybiraka w pobliżu świątyni Ducha Świętego. Piętnaście minut później, przy pomniku na ulicy Traugutta, odbędzie się kolejne uroczyste oddanie hołdu osobom pokrzywdzonym przez sowieckie zsyłki.

Nabożeństwa dla ofiar agresji ZSRR

Dzień pamięci zainauguruje modlitwa o godzinie 8.00 w prawosławnej katedrze św. Mikołaja na ulicy Lipowej. Następnie, o 10.30, wierni zgromadzą się na nabożeństwie w kościele Ducha Świętego przy ulicy Sybiraków.

Cykl spotkań religijnych uzupełnią modlitwy w kolejnych dniach. W piątek 18 września o 13.00 wierni spotkają się w meczecie przy Piastowskiej, a 20 września o 10.15 odbędzie się nabożeństwo w kościele ewangelicko-augsburskim mieszczącym się przy ulicy Dolistowskiej.