Pogoda dla Białegostoku: 20-22 listopada

Mieszkańcy Białegostoku w najbliższy weekend doświadczą prawdziwej pogodowej huśtawki. Prognozy od piątku do niedzieli pokazują niemal trzy różne scenariusze aury. Weekend zacznie się deszczowo i stosunkowo ciepło, by w sobotę ustąpić miejsca słońcu i przymrozkom. Z kolei niedziela zakończy weekend pod znakiem chmur i odczuwalnego wiatru.

Piątek z deszczem i najwyższą temperaturą

Początek weekendu w Białymstoku, 20 listopada, będzie zdecydowanie najcieplejszym, ale i najbardziej deszczowym dniem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia może sięgnąć około 7 stopni Celsjusza. Nocą termometry wskażą wartości bliskie zeru. Niestety, przez cały dzień trzeba liczyć się ze słabymi opadami deszczu, których suma może wynieść około 5 mm. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością około 4 m/s.

Sobota przyniesie słońce, ale i mróz

W sobotę aura w Białymstoku zmieni się diametralnie. Przede wszystkim znikną opady, a na niebie pojawi się słońce, ponieważ prognozowany jest bezchmurny dzień. Ta poprawa będzie miała jednak swoją cenę w postaci znacznego ochłodzenia. W nocy z piątku na sobotę temperatura spadnie do około -2°C, co oznacza poranny przymrozek. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie 3 stopnie Celsjusza. Wiatr nieznacznie przybierze na sile, osiągając prędkość około 4-5 m/s.

Wietrzna i pochmurna niedziela na koniec weekendu

Ostatni dzień weekendu, 22 listopada, znów przyniesie zmianę pogody. Słoneczna aura z soboty ustąpi miejsca dużemu zachmurzeniu. Temperatura w ciągu dnia utrzyma się na podobnym poziomie co dzień wcześniej i wyniesie około 3°C. Noc będzie już jednak cieplejsza, z temperaturą około 1 stopnia na plusie. Najbardziej odczuwalnym zjawiskiem będzie wiatr, który nasili się do prawie 6 m/s. Możliwe są także niewielkie, przelotne opady deszczu.

Jak zaplanować weekend w Białymstoku przy takiej pogodzie?

Zmienna aura może wpłynąć na plany mieszkańców. Deszczowy piątek to dobry moment na nadrobienie zaległości w domu lub skorzystanie z oferty kulturalnej miasta, takiej jak kino czy muzea. Sobota, mimo niskiej temperatury, będzie idealnym dniem na spacer – bezchmurne niebo i słońce z pewnością do tego zachęcą. Warto jednak pamiętać o cieplejszym ubraniu. Z kolei pochmurna i wietrzna niedziela może być mniej przyjemna na aktywności na zewnątrz, ale krótki spacer wciąż będzie możliwy, o ile silniejszy wiatr nie będzie przeszkadzał.

Dane pogodowe: OpenWeather