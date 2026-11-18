Do włamania doszło w budynku parafii w Grajewie. Sprawcy wyłamali drzwiczki metalowej skrzynki stojącej przy plebanii i zabrali klucze do pomieszczeń domu parafialnego. Później weszli do kościoła, skąd ukradli sprzęt muzyczny.

Policjanci ustalili, kto brał udział w przestępstwie. Jednym z podejrzanych był 39-letni mieszkaniec Grajewa. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem oraz kradzieży. Po przesłuchaniu opuścił komendę. Drugi sprawca jest poszukiwany.

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Niedługo później policjanci ponownie interweniowali w sprawie 39-latka. Podczas patrolu podszedł do nich starszy mężczyzna, który powiedział, że zaatakował go syn. Funkcjonariusze zastali podejrzanego z przedmiotem przypominającym broń. Była to wiatrówka.

Mimo poleceń 39-latek nie chciał jej odłożyć. Następnie oddał kilka strzałów w stronę policjantów. Po chwili odrzucił wiatrówkę i próbował uciec, ale został zatrzymany. Żaden z funkcjonariuszy nie odniósł obrażeń.

Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące spowodowania obrażeń ciała, gróźb wobec ojca, znieważenia policjantów oraz stosowania przemocy lub groźby, by zmusić ich do zaniechania czynności służbowych. Zastosowano wobec niego dozór policyjny. Ma zakaz kontaktowania się z ojcem, zbliżania się do niego na odległość mniejszą niż 50 metrów i przebywania na terenie jego posesji. Musi także opuścić wspólnie zajmowany lokal i nie może wyjeżdżać z kraju.

Za zarzucane mu przestępstwa grozi do 10 lat pozbawienia wolności.