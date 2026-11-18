Do zdarzenia doszło w lipcu 2026 roku. Pani Joanna była w drugim miesiącu ciąży, gdy z powodu komplikacji trafiła do szpitala. Po poronieniu wróciła do domu z pojemnikiem, który — jak relacjonowała — przekazała jej położna. Kobieta twierdzi, że nie poinformowano jej o możliwości przekazania szczątków bezpośrednio zakładowi pogrzebowemu. Przez dwa dni przechowywała pojemnik w domowej lodówce.

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Pani Joanna zgłosiła sprawę policji, prokuraturze i Rzecznikowi Praw Pacjenta. Rzecznik stwierdził naruszenie jej praw. Sprawę bada Prokuratura Rejonowa w Suwałkach. Zajmuje się nią również Rzecznik Praw Obywatelskich.

Pełna treść oświadczenia szpitala znajduje się na dole.

OŚWIADCZENIE DYREKCJI SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH

W związku z publikacjami medialnymi oraz informacjami rozpowszechnianymi w przestrzeni publicznej, dotyczącymi zdarzenia związanego z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Dyrekcja Szpitala przedstawia następujące stanowisko.

Każda informacja dotycząca możliwych nieprawidłowości w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych jest przez nas traktowana z najwyższą powagą i należytą odpowiedzialnością. Rozumiemy, że sytuacje związane z leczeniem i opieką medyczną mogą wiązać się z silnymi emocjami oraz trudnymi doświadczeniami pacjentów i ich bliskich. Wyrażamy ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji, podkreślając, że dobro pacjenta, poszanowanie jego godności, bezpieczeństwo oraz prawo do prywatności pozostają dla nas wartościami nadrzędnymi.

Po uzyskaniu informacji o przedmiotowym zdarzeniu Szpital podjął czynności zmierzające do szczegółowego i obiektywnego wyjaśnienia jego okoliczności, w tym analizy przebiegu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz oceny prawidłowości postępowania personelu medycznego. Wszelkie ustalenia dokonywane są z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, procedur wewnętrznych oraz zasad należytej staranności.

Formułowanie jednoznacznych ocen i przypisywanie odpowiedzialności przed zakończeniem właściwych czynności wyjaśniających może prowadzić do nieuprawnionych wniosków oraz naruszenia praw osób, których sprawa dotyczy.

Szpital deklaruje pełną gotowość do współpracy z uprawnionymi instytucjami i organami prowadzącymi czynności w przedmiotowej sprawie, w tym do przekazania niezbędnych informacji i dokumentacji w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku potwierdzenia nieprawidłowości zostaną podjęte adekwatne działania przewidziane prawem i obowiązującymi procedurami.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na obowiązek zachowania tajemnicy medycznej, ochrony danych osobowych oraz poszanowania prywatności pacjenta Szpital nie jest uprawniony do publicznego przedstawiania szczegółowych informacji dotyczących indywidualnego przebiegu leczenia, stanu zdrowia czy treści dokumentacji medycznej.

Brak publicznego odniesienia się do poszczególnych zarzutów nie powinien być interpretowany jako ich potwierdzenie ani jako brak działań ze strony Szpitala. Wynika on przede wszystkim z obowiązku przestrzegania przepisów prawa i ochrony praw pacjenta.

Dyrekcja Szpitala z szacunkiem odnosi się do prawa pacjentów i ich bliskich do wyrażania opinii, zgłaszania zastrzeżeń oraz dochodzenia swoich praw. Szanujemy również rolę niezależnych mediów w informowaniu społeczeństwa o sprawach istotnych z punktu widzenia interesu publicznego.

Nie możemy jednak pozostawać obojętni wobec rozpowszechniania informacji nieprawdziwych, niezweryfikowanych lub przedstawianych w sposób mogący wprowadzać opinię publiczną w błąd. Apelujemy o odpowiedzialność w formułowaniu ocen, rzetelną weryfikację przekazywanych informacji oraz powstrzymanie się od przesądzania o winie lub odpowiedzialności konkretnych osób przed wyjaśnieniem wszystkich okoliczności sprawy.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się również wszelkim przejawom hejtu, publicznego piętnowania oraz naruszania dóbr osobistych pracowników Szpitala. Personel medyczny, podobnie jak pacjenci, ma prawo do poszanowania godności, prywatności i dobrego imienia. Apelujemy o powstrzymanie się od bezprawnego rozpowszechniania wizerunku pracowników oraz materiałów mogących prowadzić do nieuzasadnionego naruszenia ich praw.

Naszym nadrzędnym obowiązkiem pozostaje zapewnienie pacjentom bezpiecznej, profesjonalnej pełnej szacunku opieki medycznej. Równocześnie naszym obowiązkiem jest ochrona praw i godności pracowników, którzy każdego dnia realizują odpowiedzialne zadania związane z ochroną zdrowia i życia ludzkiego.

Krytyka działalności podmiotu leczniczego jest dopuszczalna i stanowi istotny element kontroli społecznej, powinna jednak opierać się na faktach, z poszanowaniem praw pacjentów, pracowników oraz zasad rzetelności przekazu.

Apelujemy do przedstawicieli mediów oraz wszystkich uczestników debaty publicznej o rozwagę, odpowiedzialność za publikowane treści i poszanowanie praw wszystkich stron. Wyjaśnienie okoliczności zdarzenia powinno następować na podstawie obiektywnych ustaleń, z zachowaniem obowiązujących przepisów i bez wywierania nieuzasadnionej presji na osoby uczestniczące w tym procesie.

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach