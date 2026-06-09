Pogoda w Białymstoku szykuje wyraźną zmianę na weekend. Jeden dzień będzie kluczowy

Pogoda w Białymstoku: 12-14 czerwca

Nadchodzący weekend w Białymstoku przyniesie zmienną pogodę, która wyraźnie podzieli wolne dni na dwie części. Początek weekendu będzie pochmurny i deszczowy, natomiast jego końcówka zapowiada się zupełnie inaczej. Choć zrobi się chłodniej, to w zamian aura zaoferuje więcej słońca i brak deszczu.

Początek weekendu z chmurami i deszczem

Weekend w Białymstoku rozpocznie się pod znakiem dużego zachmurzenia, które zdominuje niebo przez cały piątek. Termometry w najcieplejszym momencie dnia, 12 czerwca, wskażą około 18 stopni Celsjusza. Nocą temperatura spadnie do około 10 stopni. Tego dnia prognozowane są również opady deszczu. Wiatr pozostanie słaby, jego prędkość nie przekroczy 2 m/s.

Sobota również deszczowa i wietrzna

Sobota podtrzyma deszczową i pochmurną passę. Temperatura w ciągu dnia utrzyma się na podobnym poziomie co w piątek, osiągając maksymalnie 18 stopni. Noc z soboty na niedzielę również będzie dość ciepła, z temperaturą minimalną w okolicach 10 stopni Celsjusza. Tego dnia ponownie mogą pojawić się słabe opady deszczu. Kluczową różnicą będzie natomiast wiatr, który wyraźnie się nasili i osiągnie prędkość około 4 m/s, co może potęgować uczucie chłodu.

Wyraźna zmiana pogody w niedzielę

Prawdziwy przełom w pogodzie nadejdzie w niedzielę, która przyniesie zupełnie inną aurę. To będzie najchłodniejszy dzień weekendu – termometry pokażą maksymalnie 16 stopni Celsjusza, co jest zauważalnym spadkiem w porównaniu do soboty. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie jeszcze chłodniejsza, ze spadkiem temperatury do około 9 stopni. Najważniejszą informacją jest jednak całkowity brak opadów i znaczne rozpogodzenia. Chmury ustąpią miejsca słońcu, a silniejszy wiatr z soboty osłabnie do około 2 m/s.

Jak spędzić weekend w Białymstoku?

Zmienna aura może wpłynąć na weekendowe plany. Piątek i sobota, z uwagi na chmury i deszcz, będą sprzyjać raczej aktywnościom pod dachem. To dobry moment na nadrobienie zaległości kulturalnych lub spotkanie ze znajomymi w kawiarni. Z kolei niedziela, mimo niższej temperatury, zachęci do wyjścia na zewnątrz. Brak deszczu i mniejsze zachmurzenie stworzą dobre warunki do spaceru po miejskich parkach czy leśnych ścieżkach, warto jednak pamiętać o cieplejszym ubraniu.

Dane pogodowe: OpenWeather