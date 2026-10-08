Policjanci pojawią się w rejonie podlaskich szkół. To reakcja na tragiczne wydarzenia na Mazowszu

Policja skontroluje okolice wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w województwie podlaskim.

W czwartek 15-latek ranił trzy osoby w szkole w Leszczydole-Nowinach.

37-letnia pracowniczka placówki zmarła wskutek odniesionych obrażeń.

Kontrole będą prowadzone przez funkcjonariuszy służb patrolowo-interwencyjnych oraz dzielnicowych. Policjanci mają pojawiać się w bezpośrednim sąsiedztwie każdej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej w regionie. Szczególnie uważnie będą obserwować osoby, których zachowanie może wskazywać, że stanowią zagrożenie dla dzieci, młodzieży, nauczycieli lub pozostałych pracowników placówek.

– Od dziś prowadzone będą kontrole przez służby patrolowo-interwencyjne i dzielnicowych w rejonie każdej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej na terenie woj. podlaskiego. Szczególną uwagę policjanci będą zwracać na osoby w bezpośrednim sąsiedztwie tych placówek, których zachowanie może wskazywać na potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły – przekazał mł. insp. Tomasz Krupa, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Śmiertelny atak w szkole w Leszczydole-Nowinach

Działania podlaskiej policji rozpoczynają się w cieniu dwóch dramatycznych zdarzeń w szkołach na Mazowszu. Do najnowszego doszło w czwartek, 8 października, w Leszczydole-Nowinach w powiecie wyszkowskim.

Według informacji przekazanych przez służby 15-latek zaatakował ostrym narzędziem trzy osoby. Ranni zostali między innymi woźna oraz dyrektor szkoły. To właśnie dyrektor ujął napastnika. Życia 37-letniej pracowniczki placówki nie udało się uratować.

Dzień wcześniej, w środę, 7 października, doszło do ataku w jednej ze szkół w Ostrołęce. 19-latek ranił tam dziewięć osób, wśród których byli uczniowie i nauczyciele.

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