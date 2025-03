Szok! Takie rzeczy wysyłali paczkomatem! Akcja policji. Dwie osoby zatrzymane

Eleganckie życzenia na imieniny Krystyny. Piękne teksty i wierszyki do wysłania

Wszystko zaczęło się w 2024 roku, kiedy policjanci z Hajnówki zlikwidowali nielegalną uprawę konopi na terenie powiatu hajnowskiego. Śledztwo wykazało, że w internecie działa sklep z narkotykami. - Sprzedawca kontaktował się z potencjalnymi klientami za pośrednictwem komunikatora internetowego, a następnie wysyłał im zabronione substancje do paczkomatów. Po ośmiu miesiącach intensywnej pracy policjanci, we współpracy z prokuraturą, ustalili osoby zajmujące się handlem narkotykami - informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce.

Sklep internetowy oferował narkotyki. Zatrzymano dwie osoby

W minionym tygodniu, na terenie Białegostoku, policjanci zabezpieczyli ponad 13 kilogramów różnego rodzaju narkotyków. Były to między innymi amfetamina, mefedron, marihuana oraz inne środki odurzające i substancje psychotropowe. Ich czarnorynkowa wartość to ponad 600 tysięcy złotych. - Dodatkowo, w trakcie działań ujawniono nielegalną uprawę konopi. W toku prowadzonego śledztwa zatrzymano dwie osoby, 30-letniego mężczyznę oraz 26-letnią kobietę - kontynuuje oficer prasowy.

Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania i udzielania, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, środków odurzających oraz substancji psychotropowych, a także uprawy konopi. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Kobieta usłyszała zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, za co może jej grozić do 3 lat więzienia. Sąd, na wniosek prokuratury, zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obojga podejrzanych.

