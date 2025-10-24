Oskarżeni to rodzice dziecka – Natalia K. i Patryk T.

Według ustaleń śledczych, od stycznia do 1 lutego 2024 roku mieli nie zapewnić córce należytej opieki medycznej i higieny.

Dziecko przez dłuższy czas miało objawy chorobowe: gorączkę, kaszel, duszności, brak apetytu, odparzenia i nadżerki na szyi.

Rodzice nie zgłosili się do lekarza, mimo widocznego pogorszenia stanu zdrowia niemowlęcia.

Zaniedbania doprowadziły do rozwoju zakażenia bakteryjnego, sepsy i wstrząsu septycznego, które spowodowały śmierć dziecka.

Według ustaleń prokuratury, dramat rozgrywał się w styczniu 2024 roku w jednym z domów w Sokółce. Dziecko przez kilka tygodni miało przejawiać objawy chorobowe — gorączkę, kaszel, brak łaknienia, duszności oraz widoczne odparzenia i nadżerki na szyi. - Nie zapewnili dziecku należytej higieny i nie zgłosili się z nim do lekarza celem zasięgnięcia fachowej pomocy medycznej - informuje Ewa Nowicka-Sztachelska, Prokurator Rejonowy w Sokółce. Doszło do rozwoju ciężkich zmian skórnych i zakażenia bakteryjnego, które z czasem przerodziło się w sepsę ropną.

Jak wynika z ustaleń śledztwa, zakażenie szerzyło się z szyi do krwi,"co spowodowało powikłania płucne w postaci rozwoju ropnia płucna, zapalenia oskrzeli i płuc oraz ropnego zapalenie serca, skutkującego wstrząsem septycznym spowodowanym tym zakażeniem w efekcie czego doszło do zgonu Anastazji T.". Dziewczynka zmarła 1 lutego 2024 roku.

W toku postępowania śledczy zlecili szereg opinii specjalistycznych, w tym trzy ekspertyzy z zakresu medycyny sądowej, opinię histopatologiczną oraz analizę specjalisty z mikrobiologii klinicznej. Zabezpieczono również dokumentację medyczną i przesłuchano świadków.

Prokuratura zarzuciła Natalii K. i Patrykowi T. popełnienie czynu z art. 160 § 2 Kodeksu karnego (narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu) w zbiegu z art. 155 Kodeksu karnego (nieumyślne spowodowanie śmierci).

Rodzice dziecka przyznali się do zarzucanego im czynu. Jak poinformowała prokuratura, 21 października 2025 roku akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejonowego w Sokółce.