Sokółka. Nie żyje 2-miesięczna Anastazja. Zmarła na sepsę. Prokuratura oskarża rodziców. "Nie zgłosili się do lekarza"

Jacek Chlewicki
2025-10-24 11:26

Prokuratura Rejonowa w Sokółce skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko rodzicom dwumiesięcznej Anastazji. Śledczy ustalili, że mieli przez wiele dni ignorować pogarszający się stan zdrowia swojej córki, nie zapewniając jej ani higieny, ani pomocy lekarskiej. Zaniedbania doprowadziły do sepsy, która okazała się śmiertelna.

Rodzice z Sokółki oskarżeni o śmierć dwumiesięcznej córki. Dziecko zmarło na sepsę

  • Oskarżeni to rodzice dziecka – Natalia K. i Patryk T.
  • Według ustaleń śledczych, od stycznia do 1 lutego 2024 roku mieli nie zapewnić córce należytej opieki medycznej i higieny.
  • Dziecko przez dłuższy czas miało objawy chorobowe: gorączkę, kaszel, duszności, brak apetytu, odparzenia i nadżerki na szyi.
  • Rodzice nie zgłosili się do lekarza, mimo widocznego pogorszenia stanu zdrowia niemowlęcia.
  • Zaniedbania doprowadziły do rozwoju zakażenia bakteryjnego, sepsy i wstrząsu septycznego, które spowodowały śmierć dziecka.

Według ustaleń prokuratury, dramat rozgrywał się w styczniu 2024 roku w jednym z domów w Sokółce. Dziecko przez kilka tygodni miało przejawiać objawy chorobowe — gorączkę, kaszel, brak łaknienia, duszności oraz widoczne odparzenia i nadżerki na szyi. - Nie zapewnili dziecku należytej higieny i nie zgłosili się z nim do lekarza celem zasięgnięcia fachowej pomocy medycznej - informuje Ewa Nowicka-Sztachelska, Prokurator Rejonowy w Sokółce. Doszło do rozwoju ciężkich zmian skórnych i zakażenia bakteryjnego, które z czasem przerodziło się w sepsę ropną.

Jak wynika z ustaleń śledztwa, zakażenie szerzyło się z szyi do krwi,"co spowodowało powikłania płucne w postaci rozwoju ropnia płucna, zapalenia oskrzeli i płuc oraz ropnego zapalenie serca, skutkującego wstrząsem septycznym spowodowanym tym zakażeniem w efekcie czego doszło do zgonu Anastazji T.". Dziewczynka zmarła 1 lutego 2024 roku.

W toku postępowania śledczy zlecili szereg opinii specjalistycznych, w tym trzy ekspertyzy z zakresu medycyny sądowej, opinię histopatologiczną oraz analizę specjalisty z mikrobiologii klinicznej. Zabezpieczono również dokumentację medyczną i przesłuchano świadków.

Prokuratura zarzuciła Natalii K. i Patrykowi T. popełnienie czynu z art. 160 § 2 Kodeksu karnego (narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu) w zbiegu z art. 155 Kodeksu karnego (nieumyślne spowodowanie śmierci).

Rodzice dziecka przyznali się do zarzucanego im czynu. Jak poinformowała prokuratura, 21 października 2025 roku akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejonowego w Sokółce.

